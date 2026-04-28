전북도가 어촌 인구 감소와 고령화에 대응하기 위해 어촌 정착 지원 대상을 대폭 확대해 신규 어업인 유입에 나섰다.
전북도는 ‘전북형 청년 어촌정착 지원사업’ 지원 연령을 기존 만 45세 미만에서 60세 미만으로 확대해 본격 추진한다고 27일 밝혔다. 이에 따라 기존 제도에서 제외됐던 40~60대 신규 어업인도 지원받을 수 있게 되면서 정책 사각지대 해소가 기대된다.
이번 사업은 어업·양식업 등 수산업에 새롭게 진입하는 인력의 안정적인 정착을 돕기 위한 것으로, 선정된 대상자에게는 1인당 월 80만원씩 최대 2년간 지원금을 지급한다. 지원금은 어가 가계 자금과 수산업 경영비로 활용할 수 있다.
지원 대상은 수산업 독립 경영 경력 3년 이하(예정자 포함) 어업인으로, 해당 시·군에 주소를 두고 일정한 경영 기반을 갖춘 경우 신청할 수 있다. 다만, 부모와 공동 경영하거나 타 업종 사업체를 운영하는 경우, 유사 지원사업 수혜자와 일정 수준 이상 자산·소득 보유자 등은 제외된다.
전북도는 이번 연령 확대를 통해 귀어를 희망하는 중장년층의 유입을 촉진하고, 어촌의 인력 기반을 보다 안정적으로 구축할 수 있을 것으로 보고 있다. 특히, 고령화로 인한 어촌 공동화 문제를 완화하고 현장 경험과 자본을 갖춘 중장년층 유입이 지역 어업 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대한다.
전북 어촌정착 지원 60세까지 파격 확대
道, 최대 2년간 월 80만원 지급
전북도가 어촌 인구 감소와 고령화에 대응하기 위해 어촌 정착 지원 대상을 대폭 확대해 신규 어업인 유입에 나섰다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지