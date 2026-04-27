“추다르크, 이재명정부 성공 선봉장” 지지세 굳히기 [6·3 지방선거]

정청래, 안성서 현장 최고위 열어

추 독주 속 야권 후보 단일화 변수

전북선 김관영 무소속 출마 가능성

더불어민주당 정청래 대표가 추미애 경기지사 후보를 ‘추다르크’라 부르며 “6·3 지방선거에서 승리해 이재명정부를 성공시킬 선봉장”이라고 추켜세웠다. 개혁신당이 경기지사 후보로 조응천 전 의원을 내세우면서 경기지사 선거는 민주당·국민의힘·개혁신당 후보가 맞붙는 3파전 구도로 재편됐다. 민주당은 ‘굳히기’에 나섰고, 야권 후보 단일화 여부가 남은 변수로 떠올랐다.



정 대표는 27일 경기 안성에서 현장 최고위원회의를 열고 동석한 추 후보를 향해 “설명이 필요 없을 정도로 원칙과 소신으로 민주주의를 지켜온 정치인”이라며 “‘추다르크’로 민주당의 여성 지도자의 상징탑을 쌓아왔고, 늘 변함없이 민주당의 정체성과 민주개혁 진영의 승리를 위해서 앞장서 주신 부분에 감사하다”고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표와 추미애 경기도지사 후보, 김보라 안성시장 후보가 27일 경기도 안성시 서인동 중앙시장을 방문해 포장한 국밥을 포장하고 있다. 뉴스1

경기도는 민주당 강세 지역으로 현재 판세는 추 후보가 일찌감치 본경선을 끝내고 독주하는 모습이다. 추 후보는 세계일보·한국갤럽이 지난 9∼10일 실시한 여론조사에서 국민의힘 양향자·함진규 예비후보와 가상 양자 대결에서 각각 56% 대 27%, 55% 대 27%로 집계됐다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 국민의힘 이성배 예비후보가 출마하며 조광한 예비후보는 사퇴했지만, 이날 조 전 의원까지 개혁신당 경기지사 후보로 나서면서 3파전이 된 경기지사 선거는 야권 표가 더 분산되게 됐다.



다만 국민의힘 경선이 마무리된 뒤 보수 진영 연대 논의가 본격화할 경우, 기존 구도를 흔들 변수로 작용할 수 있다. 조 전 의원은 박근혜정부에서 공직기강비서관을 지내고 민주당 소속으로 재선 의원을 지낸 뒤 개혁신당에 합류한 인물이다. 여야를 모두 경험한 이력 때문에 보수 진영의 외연 확장에 기여할 수 있다는 평가도 나온다. 조 전 의원은 페이스북에 “민주당 의원도 해봤고, 보수 정권에서 역할도 해봤다”며 “도저히 손이 가지 않는 기득권 양당 후보 말고 정말 찍고 싶은 사람, 아무리 봐도 저밖에 없다”고 적었다.



민주당 텃밭으로 꼽히는 전북에도 변수는 남았다. ‘대리기사비 지급 논란’으로 민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사는 6·3 지방선거 전북지사 선거에 무소속으로 출마할 가능성을 열어두고 있다고 밝혔다. 김 지사는 이날 세계일보와의 통화에서 “(무소속 출마를) 고민 중”이라며 이같이 밝혔다. 전북지사 경선에서는 친청(친정청래)계 이원택 후보가 최종 후보로 선출됐는데 이 후보와 경쟁했던 안호영 의원 등 당내 일각에서는 민주당 지도부가 김 지사는 바로 제명시키고 이 후보의 ‘제3자 식사비 대납 의혹’은 그냥 넘어갔다면서 재감찰을 주장하고 있다.