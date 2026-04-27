강경화 대사 귀국… 조현 장관과 한·미 현안 점검

강경화 주미 한국대사(사진)가 귀국해 조현 외교부 장관과 만나 한·미 주요 현안을 논의했다.

27일 외교가에 따르면 강 대사는 이날 외교부 청사에서 조 장관을 면담하고, 외교부 주요 간부들과도 별도 자리를 가졌다. 강 대사는 조 장관과의 면담에서 미국의 대북 정보공유 제한 문제와 관련해 사안을 안정적으로 관리할 필요가 있으며, 이를 더 확대할 사안은 아니라는 데 한·미 간 공감대가 있다는 취지로 언급한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 강경화 전 외교부 장관이 19일 오전 서울 영등포구 63컨벤션센터에서 열린 '9.19 평양공동선언 5주년, 평화의 힘 평화의 길 토론회'에 패널로 참석해 발언하고 있다. 2023.09.19. kgb@newsis.com

미측이 북핵 시설 관련 정보 제공을 제한하면서 군사 채널에서는 민감한 반응을 보이고 있으나, 주미 한국대사관과 미 국무부 간 외교 채널에서는 해당 사안을 관리해 동맹 전반으로 확산되지 않도록 하자는 방향으로 논의가 이뤄지고 있는 것으로 풀이된다.

강 대사와 조 장관은 쿠팡 사안의 파급 효과에 대해서도 의견을 교환하고, 미국 내 분위기를 공유한 것으로 전해졌다. 주미대사관은 미국 의회와 행정부 등 다양한 채널을 상대로 쿠팡 문제가 국내 사법 절차에 따른 사안일 뿐 안보 협의와는 별개라는 정부의 기본 입장을 설명하는 데 주력하고 있다.

다만 미 하원 공화당 의원들이 강 대사 앞으로 서한을 보내 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별적 규제 중단을 요구했고, 위성락 국가안보실장이 쿠팡 문제가 한·미 간 안보 협의에 영향을 미치고 있다고 언급하는 등 사안의 출구는 아직 뚜렷하지 않은 상황이다.