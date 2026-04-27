인천대중예술고, 인기 학과 경쟁률 ‘쑥’… 사교육비 절감, 공교육 신뢰 회복

2027년부터 예술계열 특수목적 고등학교로 전환되는 특성화고 인천대중예술고교가 미래 예술 인재를 길러내고 있다. 애초 전신인 인천하이텍고는 매년 학생 모집에 어려움을 겪으며 폐교 위기까지 거론되던 공립 실업고였다.

27일 인천시교육청에 따르면 2021년 전국 최초로 정식 출범한 대중예술고교는 지역 교육 혁신의 우수사례로 떠오르고 있다. 전환 직후부터 지원자가 몰리며 경쟁률이 가파르게 올랐고, 실용음악, 연기, 실용무용 등 인기 학과의 경우 최고 수준을 기록했다.

더 이상 ‘미달’이란 단어는 찾아볼 수 없는 이곳은 도성훈 인천교육감의 과감한 판단으로 이뤄낸 결과물이다. 앞서 4차 산업혁명 시대와 K-컬처의 위상 변화에 주목했고, 평범한 실업고의 탈바꿈을 모색했다.

지금 학교 현장의 분위기는 크게 바뀌었다. 학생들은 사설학원 대신 공교육 시스템 안에서 예술교육을 받을 수 있다는 점에 높은 만족도를 보인다. 공립이라 등록금 부담이 없고, 교사들의 뛰어난 실력에 학생들은 온전히 음악에만 집중할 수 있다.

더 나아가 시교육청은 추가적으로 부평 지역에 ‘인천대중예술중학교(가칭)’ 설립을 추진 중이다. 예술 분야의 특성상 조기 교육이 중요한 만큼 중학교와 고등학교를 잇는 체계적인 선순환 벨트를 구축하겠다는 구상이다.

한편 내년에 전국 첫 공립 대중예술 특목고가 될 인천대중예술고는 전공 심화 과목 비중이 확대될 예정이다. 또 실기 강사를 현재보다 배 수준으로 늘려 학생들의 진로 설계와 실기 포트폴리오 준비를 돕는다. 지역 문화예술 인프라와 연계해 학생 개인의 역량과 목표에 부합하는 맞춤형 진로·진학을 지원한다.