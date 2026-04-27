하정우 사의… 부산 북갑 출마 초읽기… 與, 이광재·김용남·김남국 ‘전략공천’ [6·3 지방선거]

하 수석, 무소속 한동훈과 ‘빅매치’ 예고

李대통령 최측근 김용은 공천에서 배제

하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석이 27일 이재명 대통령에게 사의를 표명한 것으로 알려지면서 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 국회의원 재보궐선거 출마가 초읽기에 들어갔다. 수도권 재보선 공천 가능성이 거론됐던 이 대통령의 최측근 김용 전 민주연구원 부원장은 더불어민주당 공천에서 배제됐다. 민주당은 이날 경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 평택을에 김용남 전 의원, 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 전략공천하며 수도권 재보선 공천을 마무리했다.

하정우 AI 미래기획 수석과 전은수 대변인이 27일 청와대에서 이재명 대통령의 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표 접견 일정에 참석하고 있다. 청와대통신사진기자단

민주당 강준현 수석대변인은 이날 국회 본청에서 가진 기자회견에서 이러한 내용의 경기 지역 전략공천 후보자 명단 등을 발표했다.



하남갑에 공천된 이광재 후보는 3선 국회의원 출신으로 노무현정부 시절 청와대 국정상황실장을 지냈고, 강원도지사를 역임했다. 올해 지방선거에서 강원지사 출마를 검토하다 우상호 현 후보에 양보하고 불출마 선언했다. 평택을에 공천된 김용남 전 의원은 새누리당에서 19대 국회의원을 지낸 보수진영 인사다. 그는 개혁신당을 거쳐 2025년 21대 대선과정에서 이재명 대통령 지지를 선언하고 민주당으로 입당했다. 안산갑에 공천된 김남국 후보는 안산시에서 21대 국회의원(단원을)을 지낸 바 있으며 이 대통령의 중앙대 후배이자 최측근 인사다. 그는 이재명정부 출범 후에는 대통령실 디지털 소통비서관을 지냈다.



하남갑이나 평택을 등 수도권 공천 가능성이 제기됐던 김 전 부원장의 출마는 사실상 어려워졌다. 민주당 조승래 사무총장은 김 전 부원장 공천 여부에 대해 “지방선거와 재보선 전체에 미치는 영향을 종합적으로 판단했다”며 “공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다. 다른 지역에 대한 공천 검토도 어렵다는 취지로 이해하면 되겠다”고 했다.



하 수석은 이날 이재명 대통령에게 사의를 표명한 것으로 알려졌다. 하 수석은 이 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 겸 대표(CEO)와의 접견 일정을 마지막으로 청와대 일정을 마무리하고 부산 북갑 재보선 선거 준비에 들어갈 것으로 보인다. 이에 따라 북갑에서 무소속 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표와 국민의힘 공천 가능성이 유력한 박민식 전 국가보훈부 장관과의 대결 구도가 형성될 전망이다. 이재명정부 청와대 핵심인사인 하 수석과 보수정당 대표를 지낸 한 전 대표 간 대결이 성사되면서 북갑은 이번 재보선 최대 관심 지역구로 떠오르고 있다.