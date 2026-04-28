소상공인 살리기 해법 찾기…경기신보, 지원 세미나 개최

세미나서 대응책 모색…백서 2차례 발간

업종·지역 맞춤 체계 고도화…보증 강화

데이터 기반 현장 체감 정책 구현 앞장

경기신용보증재단(경기신보)이 지역 실정에 맞는 소상공인 지원책을 마련하기 위해 ‘소상공인을 성공으로 잇는 잇-세미나’를 열었다고 27일 밝혔다.

27일 경기신용보증재단 대강당에서 열린 세미나에서 참석자들이 발언하고 있다. 경기신보 제공

이날 경기신보 광교 사옥에서 열린 세미나는 지난해 처음 편찬된 경기도 소상공인 백서를 토대로 진행됐다.

백서는 현실과 동떨어지고, 지역 실정을 반영하지 못한 기존 조사를 벗어나 도내 소상공인 현황을 정확히 파악하고, 도만의 지원책을 고민하기 위해 제작됐다. 지난해 2월 첫 백서를 펴낸 데 이어 올해 3월 두 번째 백서를 제작했다.

세미나에는 소상공인과 학계, 금융계 전문가가 참석해 소상공인 경영환경 변화에 따른 맞춤형 지원 정책을 논의했다.

패널들은 경기신보 관계자의 경영 실태 및 사업 흐름, 경영성과와 자금조달 구조, 디지털 전환과 정책 효과, 회복력 및 산업 변화 등 발표에 이어 소상공인 지원 정책 방향에 대해 의견을 교환했다.

경기신보는 세미나를 통해 도출된 의견과 백서 분석 결과를 반영해 소상공인 맞춤형 지원체계를 고도화한다는 계획이다.

시석중 경기신보 이사장은 “현장의 목소리가 반영된 백서를 바탕으로 현장의 문제를 정확히 짚고 실효성 있는 정책으로 연결하기 위해 세미나를 개최했다”며 “앞으로 데이터 기반의 맞춤형 지원을 통해 소상공인의 사업 성공을 실질적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.