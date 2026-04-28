“민주시민 교육보다 인격 존중이 먼저”…‘재선 도전’ 임태희, 진영 논리에 쓴소리

“교육은 정치 중립 언어로 얘기…나는 ‘미래교육감’”



경기교육감 재선 도전 공식화…28일 예비후보 등록



“대입개혁 마무리, 교권 보호 강화…AI 교육이 성과”





“진보교육을 두고 ‘민주시민 교육’을 많이 언급하는데, 개인의 인격을 존중하고 타인의 인격도 중요하다는 것을 아는 게 먼저입니다.”

‘정치 중립’을 강조해온 임태희 경기도교육감이 재선 도전을 위한 후보등록을 앞두고 교육계의 진영 논리를 거듭 비판하고 나섰다.

임태희 경기교육감이 27일 도교육청 광교청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 경기교육청 제공

보수 성향의 임 교육감은 27일 도교육청 광교 청사에서 열린 기자간담회에서 “함께 머리를 맞대고 문제를 해결할 수 있는 기본 인성과 기초역량을 갖추는 것이 더 중요하다”며 이같이 말했다.

그는 “민주시민 교육이라는 표현 자체가 자칫 정치적 해석을 불러올 수 있다”며 “교육은 가급적 정치적으로 중립적인 언어로 이야기하는 것이 바람직하다”고 강조했다.

이어 “진보와 보수는 정치적인 개념이다. 과연 교육에 진보와 보수가 있는지 저도 잘 모르겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “보수·진보 교육감이라는 구분보다 (저를) ‘미래교육감’으로 불러달라”고 요청했다.

임태희 경기교육감(오른쪽)이 27일 도교육청 광교청사에서 열린 기자간담회에서 기자들과 악수하고 있다. 경기교육청 제공

임 교육감은 이 자리에서 정치 중립성을 재차 거론했다. “우리 교육에 알게 모르게 정치가 개입할 소지가 있는데 저 스스로 정치적으로 접근하지 않으려고 했고 앞으로도 정치와 거리를 둘 것”이라고 약속했다.

이날 발언은 ‘6·3 지방선거’를 앞두고 교육계의 정치색이 짙어지자 경계 차원에서 나온 것으로 풀이된다. 교육을 정치 진영 논리로 재단하기보다 학생의 미래에 초점을 맞추자는 제안인 셈이다.

임 교육감은 28일 후보등록을 앞두고 이날 출마를 공식화했다. “제가 출마를 결심한 건 첫째는 교육의 중점을 오로지 학생들의 미래에 두기 위해서이고 둘째는 우리 교육을 정치로부터 차단하는 탈정치화를 이루기 위해서이며 가장 중요한 셋째는 제가 시작한 대입개혁을 제가 마무리하는 게 맞는다고 생각해서입니다.”

대입개혁과 교권 보호 강화도 거듭 약속했다. 대입개혁과 관련해선 “그동안 구체적인 대안들을 준비해왔고 생활기록부 개편과 서·논술형 평가도입 등 크게 두 가지 방향으로 추진하겠다”고 설명했다.

교육활동 침해에 대한 공약을 묻는 말에는 “교육활동 침해 사례 발생 시 문제를 일으킨 학생과 교사를 즉시 분리 조치할 것”이라며 “현재 최대 900만원으로 제한된 교사 치료비를 교사가 완전히 회복되기까지 전액 지원하는 것으로 바꾸겠다”고 답했다.

27일 열린 기자간담회. 경기교육청 제공

임기 중 대표적 성과로는 인공지능(AI) 기반 교수학습 플랫폼인 ‘하이러닝’과 AI 서·논술형 평가 시스템 도입 등 AI 기술을 교육에 적극적으로 도입한 것을 꼽았다.

임 교육감은 향후 선거캠프를 최소 인원으로 꾸릴 것으로 알려졌다. 예비후보로 등록하면 교육감 직무가 정지되며 김진수 제1부교육감이 대행을 맡는다.