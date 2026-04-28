같은 1500원인데…메가 36% vs 빽다방 20%, ‘이익률’ 격차 갈렸다

하루에도 몇 번씩 들르는 저가 커피 매장. 메뉴판은 비슷하고 가격도 크게 다르지 않다.

1500원대 아메리카노를 판매하는 저가 커피 매장 모습. 브랜드별 매출총이익률은 메가MGC커피 36.4%, 더벤티 30.6%, 매머드커피 27.2%, 컴포즈커피 27.0%, 빽다방 20.7%로 최대 15.7%포인트 격차가 나타났다. AI 생성 이미지

같은 1500원이라도 메가MGC커피는 36.4%, 빽다방은 20.7%. 겉으로 보이지 않는 격차가 내부에서 벌어지고 있었다.

28일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 2025년 감사보고서를 보면 국내 주요 저가 커피 프랜차이즈 5곳의 매출총이익률은 같은 시장 안에서도 뚜렷하게 갈렸다.

메가MGC커피가 36.4%로 가장 높았고, 더벤티 30.6%, 매머드커피 27.2%, 컴포즈커피 27.0%가 뒤를 이었다. 빽다방은 20.7%로 가장 낮은 수준을 기록했다.

같은 ‘1500원대 커피’를 팔고 있지만, 브랜드 간 격차는 최대 15.7%포인트까지 벌어졌다.

매출총이익률은 매출에서 원가를 제외한 비율로, 원·부자재 공급 구조와 상품 수익성을 가늠하는 지표다. 다만 회계 처리 방식이나 사업 구조에 따라 차이가 날 수 있어 이를 가맹점 수익으로 그대로 연결해 해석하기에는 한계가 있다.

흐름은 1년 전과 비교하면 더 분명해진다.

2024년에는 컴포즈커피 69.2%, 메가MGC커피 40.7%, 더벤티 32.7%, 매머드커피 26.9%, 빽다방 26.2% 순이었다. 전반적으로 2025년보다 높은 수치로 나타났는데, 일부 브랜드는 매출 인식 방식이 바뀌면서 수치가 조정된 영향이 반영된 것으로 보인다.

특히 컴포즈커피는 69.2%에서 27.0%로 크게 낮아졌는데, 이는 수익성 악화라기보다 매출 인식 방식 변경에 따른 회계 기준 변화 영향으로, 전년과 단순 비교에는 한계가 있다. 반면 매머드커피는 주요 브랜드 가운데 유일하게 전년 대비 매출총이익률이 상승했다.

숫자만 보면 단순하지만, 흐름은 분명하다. 같은 시장 안에서도 수익 구조가 다시 짜이는 움직임이다.

이 격차는 최근 프랜차이즈 업계 전반으로 번지고 있는 ‘차액가맹금’ 이슈와도 맞닿아 있다.

차액가맹금은 본사가 원·부자재를 가맹점에 공급하면서 남기는 유통 마진이다. 개별 브랜드별 비율은 공개되지 않지만, 매출총이익률은 전체 구조를 가늠하는 참고 지표로 활용된다.

올해 초 대법원이 한국피자헛 차액가맹금 반환 소송에서 약 215억원 반환 판결을 확정하면서, 관련 분쟁은 업계 전반으로 번지는 분위기다.

현재 차액가맹금 관련 소송이 진행 중인 프랜차이즈는 20곳 이상으로 알려졌다. 저가 커피 시장에서도 점주들의 대응이 이어지고 있다.

메가MGC커피는 점주 323명이 본사를 상대로 집단 소송을 제기한 상태고, 더벤티 역시 법무법인을 통한 대응 움직임이 나타나고 있다.

이익률 차이 뒤에는 자본 구조도 영향을 미치고 있다.

메가MGC커피, 컴포즈커피, 매머드커피 등 주요 브랜드는 사모펀드나 투자자본 영향권에 들어와 있는 상태다.

메가MGC커피는 2021년 투자사를 통해 인수됐고, 컴포즈커피는 2024년 글로벌 외식기업 졸리비푸즈에 약 4700억원 규모로 매각됐다. 매머드커피 역시 최근 사모펀드가 경영권을 확보했다.

최근 2년간 매출총이익률 상위권에는 메가MGC커피와 컴포즈커피가 꾸준히 이름을 올렸고, 매머드커피는 상승 흐름을 보였다. 반면 국내 자본 기반으로 운영되는 빽다방은 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다.

업계 분위기도 달라지고 있다.

한 식품업계 관계자는 “투자자본이 들어온 브랜드일수록 수익성과 확장 속도를 동시에 관리해야 하는 구조”라며 “가맹점과의 수익 배분 균형이 앞으로 더 중요한 변수로 작용할 것”이라고 말했다.

또 다른 외식업계 관계자는 “그동안은 점포를 얼마나 빠르게 늘리느냐가 핵심이었다면, 이제는 본사와 점주 간 신뢰를 얼마나 유지하느냐가 더 중요해졌다”며 “확장보다 구조, 성장보다 분배가 경쟁력이 되는 시기로 넘어가고 있다. 결국 점주 입장에서는 같은 가격의 커피라도 수익 구조에 따라 체감 수익이 달라질 수밖에 없는 국면”이라고 말했다.