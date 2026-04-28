‘출근길 가벼운 우산 챙기세요’ 경기·강원 한때 비… 낮엔 ‘24도’ 초여름 [오늘날씨]

초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 뉴시스

28일 출근길은 경기와 강원 등 일부 지역에 비 소식이 있어 가벼운 우산을 준비해야 한다. 비가 그친 뒤에는 전국적으로 강한 바람이 불고 대기가 건조해질 것으로 보여 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

기상청은 이날 오전 중 경기 북동부를 시작으로 오후부터 저녁 사이 강원도에 5mm 안팎의 비가 내릴 것으로 예보했다. 서울을 포함한 그 밖의 중부지방과 제주도에도 오전까지 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 비의 양은 많지 않으나 내리는 지역에서는 도로가 미끄러울 수 있어 안전운전에 유의해야 한다.

현재 강원 남부 산지와 충청권 내륙, 전북 북부, 경북권에는 건조특보가 발효 중이다. 비 소식이 없는 지역을 중심으로 대기가 매우 건조한 가운데, 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55km(초속 15m) 안팎의 강한 바람이 불겠다. 작은 불씨가 대형 화재로 번질 위험이 큰 만큼 산림 인접 지역에서의 화기 사용을 엄격히 자제해야 한다.

기온은 당분간 평년보다 조금 낮거나 비슷한 분포를 보이겠다. 오늘 낮 최고기온은 13~24도까지 오르겠으나, 내일과 모레는 내륙을 중심으로 일교차가 각각 15도와 20도 안팎으로 매우 크게 벌어질 전망이다. 모레인 30일 아침 최저기온은 4도까지 떨어지며 쌀쌀하겠으니 출퇴근길 얇은 외투를 챙기는 등 건강관리에 힘써야 한다.

해상 상황도 다소 불안정하다. 오늘 오전부터 내일 오전 사이 동해 중부 해상과 제주도 해상에는 바람이 강하게 불고 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠다. 조업이나 항해를 계획 중인 선박은 기상 정보를 실시간으로 확인하며 안전사고에 대비해야 한다.

5월 1일인 글피엔 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 아침 기온은 5~12도, 낮 최고기온은 19~25도까지 올라 야외 활동하기 좋은 포근한 날씨가 예상된다. 전문가들은 당분간 비 소식 없이 건조한 날씨가 이어질 가능성이 크므로 산행이나 캠핑 시 인화물질 소지를 금지해달라고 당부했다.