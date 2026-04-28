신동엽, 콘돔 사업 근황 공개 “아이들에게 아빠 제품 사용하라고”

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

방송인 신동엽이 자신이 참여한 콘돔 사업 근황을 전했다.

27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 유세윤과 뮤지가 게스트로 출연했다.

이날 신동엽은 과거 아이폰 광고 촬영 비하인드를 전하며 “전 세계에 같은 영상을 보내고 목소리만 각 나라에 맞게 더빙한다”고 말했다.

유세윤은 “형이랑 저랑 섹시 코드가 있어서 캐스팅된 것 같다”며 당시를 떠올렸다.

정호철은 신동엽에게 "콘돔 광고도 하지 않나"라고 물었다. 유세윤은 "동엽이 형이 직접 사업을 하는 거 아닌가"라고 거들었다.

신동엽은 "지금도 직접 하고 있다"며 "우리 애들한테도 어릴 때부터 콘돔의 중요성을 계속 얘기하고 편의점에 아빠 콘돔이 있으니까 나중에 혹시 쓰게 되면 그걸 쓰면 미세하게 아빠한테 도움이 된다고 했다"고 전했다.

신동엽은 "주변 아는 사람들이 나는 그래도 못 쓸 거 같다고 한다. 패키지에만 내 얼굴이 있는 건데 콘돔 안에도 내 얼굴이 있는 줄 안다"고 토로했다.

유세윤은 "나도 그런 줄 알았다"고 너스레를 떨었고 신동엽은 "그건 너무하지"라고 했다.