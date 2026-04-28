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경북서 올해 첫 SFTS 환자 발생… 75세 여성, 풀베기 후 확진

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안동=배소영 기자 soso@segye.com
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경북 SFTS 발생 전국 1위
야외활동 후 2주 내 고열나면 즉시 병원
치명률 높은 SFTS, 올해부터 아비간 투약
안동·구미·포항 거점 병원 지정

경북에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생해 농작업 또는 야외활동 시 진드기에게 물리지 않도록 각별한 주의가 요구된다.

 

경북도는 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자를 확인했다고 28일 밝혔다.

 

중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스를 가진 참진드기는 치명률이 높고 백신이나 치료제가 없어 살인 진드기라고도 불린다. 뉴스1
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 바이러스를 가진 참진드기는 치명률이 높고 백신이나 치료제가 없어 살인 진드기라고도 불린다. 뉴스1

환자는 75세 여성 A씨로 이달 중순 풀 제거 작업 후 발열과 몸살 증상을 보였다. 진료 후에도 호전되자 종합병원을 찾았고 지난 24일 양성 판정을 받았다. 올해 전국적으로는 울산에 이어 두 번째 사례다.

 

지난해 경북의 SFTS 환자 수는 45명이다. 전국(280명)의 약 16.1%를 차지하며 전국에서 1위를 기록했다. 농업인구 비중이 높고 감염 취약 계층인 60대 이상 고령 인구가 많은 지역 특징이 반영된 것으로 도는 분석했다.

 

경북 내 SFTS 감염자는 꾸준히 증가하고 있다. 질병관리청 누리집에 따르면 2023년 20명에서 2024년 26명, 지난해 45명이다. 사망자는 2023년 10명, 2025년 8명, 지난해 9명으로 집계됐다.

 

SFTS는 4~11월 사이 바이러스를 보유한 작은소피참진드기에게 물려 발생한다. 5~14일 잠복기를 거쳐 38도 이상의 고열과 구토, 설사 등 소화기 증상을 동반하며 치명률이 높고 전용 백신이 없어 예방이 무엇보다 중요하다.

 

올해부터는 치료 현장에 변화가 생긴다. 그동안 SFTS는 항바이러스제가 없어 대증요법에 의존해 왔으나 올해부터는 질병관리청이 긴급 도입한 항바이러스제 아비간을 투여할 수 있게 됐다. 도내 공급 대상 의료기관은 안동병원과 차의과대학교부속구미차병원, 포항성모병원 3곳이다.

 

SFTS 예방법도 숙지하는 게 좋다. 풀밭 위에 앉거나 옷 벗어 놓지 않고 기피제 뿌리거나 작업 또는 귀가 후 일반 옷과 분리 세탁하기를 준수하는 것이 중요하다.

 

김호섭 도 복지건강국장은 “SFTS는 치명률이 높은 감염병으로 야외활동 후 2주 이내에 고열, 구토 등 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아달라”고 당부했다.

배소영 기자

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