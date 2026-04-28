“아토피 진료는 안 봐요~”…피부질환 ‘퇴짜’ 놓는 피부과 풍자에 ‘공감’ 쏟아졌다

외부 간판에 ‘진료과목’ 표기는 작게, ‘피부과’ 표기는 크게 부각하기도

“환자 가려 받는 건 소비자 권리 침해”

최근 예능 프로그램 SNL 코리아에서 공개한 '피부과' 에피소드가 연일 화제다. 피부과 간판을 달고 있지만 아토피 진료는 하지 않는 병원을 찾은 환자의 상황을 풍자한 내용으로 공감을 샀다.

서울 강남역 인근에 피부과 간판이 즐비했다. 전문의가 상주하는 의원 간판(위)엔 빨간색 인증마크를 표기할 수 있지만, 비전문의 피부과 간판엔 표기할 수 없다. 박윤희 기자

지난 25일 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌8 ‘스마일 클리닉’에선 피부과 간판을 내건 병원에서 아토피 환자가 진료를 거부당하는 상황이 그려졌다. 극 중 환자(정이랑)는 가려움증을 호소하며 병원을 찾지만, 상담 실장(이수지)은 “피부과 전문 병원으로 가라”며 제지한다. 이에 환자가 항의하자 의사(김원훈)는 “아토피는 진료 과목이 아니다”라고 선을 긋는다. 간판과 실제 진료 범위의 괴리를 지적하는 장면이다.

해당 에피소드는 ‘피부과’ 간판과 실제 진료 가능 여부 사이의 혼선을 풍자하며 시청자들의 공감을 얻었다. 누리꾼들은 “실제로 피부과 간판을 보고 들어갔다가 그냥 나온 적이 많다”, “피부과 간판이 아니라 미용 시술 전문이라고 적어야 하는 것 아니냐”, “일반 사람들은 피부과 간판을 보고 들어가는데 진료를 안 하는지 어떻게 아나” 등 푸념섞인 댓글을 쏟아냈다.

쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌8의 인기 코너 ‘스마일 클리닉’ 영상 갈무리

피부과 병원은 많지만 정작 피부 질환을 치료받을 수 있는 곳은 찾기 어렵다는 목소리가 커지고 있다. 일반 진료를 거부하는 의원에서 전문의가 있는 것처럼 홍보하는 것도 문제로 지적된다.

28일 대한피부과의사회에 따르면 현재 피부를 진료하는 1차 의료기관은 3만여곳에 달하지만 ‘피부과 전문의’는 2950여명이다. 이들 피부과 전문의가 운영하는 1차 의료기관은 1500여곳이다. 10명 중 9명은 피부과 전문의가 아니라는 의미이다.

현행 의료법상 피부과 전문의가 있는 병원은 간판에 ‘OO피부과의원’이라고 표기가 가능하고, 일반의인 경우 ‘OO진료과목 피부과’로 표기해야 한다. 피부과 전문의가 상주하지 않는 의원의 경우 ‘○○의원’, ‘○○에스테틱’, ‘○○클리닉’ 등의 명칭을 사용할 수 있고, ‘진료과목 피부과’를 병기할 수 있다.

하지만 실제로 일반의 상주 의원이 간판에 표기해야 하는 ‘진료과목’ 글자는 작게 써 있거나 네온사인이 들어오지 않도록 해 잘 보이지 않는 경우가 많다. 간판에 ‘피부과’라는 글씨만 크게 부각돼 일반 진료 병원을 찾는 소비자들은 혼란을 겪는 경우가 많다. 최근엔 내과나 가정의학과 등 다른 진료과에서도 미용시술 시장에 뛰어들면서 이런 눈속임이 더 정교해지는 실정이다.

온라인에서는 강남구 내 피부질환 진료가 가능한 병원을 추천해달라거나 관련 진료를 보는 타 과목 의원 정보를 공유하는 글을 쉽게 볼 수 있었다. 클립아트코리아 제공, 강남3구맘 육아카페 게시글 갈무리

일반진료 거부로 소비자의 권리가 침해되고 있다는 지적도 나온다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “일반진료가 가능한지, 전문의 상주 의원인지를 구분할 수 있는 소비자들은 실제로 많지 않다”면서 “환자들을 가려 받는 건 소비자 권리가 침해되는 사례”라고 지적했다. 아울러 “미용시술 피부과가 늘어나고 있는 만큼, 소비자 보호를 위한 대안이 마련돼야 할 것”이라고 말했다.