李대통령, 檢에 "포상 많이 하시라…원죄·업보 있지만 풀어야"

검경에 성과홍보 당부…"잘하는 건 잘하는 것"

이재명 대통령은 28일 검찰을 향해 업무 성과 홍보와 포상을 당부하면서 "원죄와 업보도 있지만, 풀어야 한다"고 언급했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "요새 경찰과 검찰이 많은 업무 성과를 내는 것 같다. 성과 홍보를 열심히 하라"고 한 뒤 법무부를 향해 "포상도 많이 하시라"고 주문했다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "요새 각 부처에서 포상을 열심히 잘하던데, 공무원들은 잘한 일에 대한 충분한 격려를 통해 보람을 느낄 수 있고 안정감을 부여받을 수 있다"며 "그래서 '더 열심히 하겠다'는 의욕을 부여하는 것이 꼭 필요하다"고 강조했다.



그러면서 "사회적 분위기가 어떻든 간에 스스로 해결해야 할 부분도 있다"며 "잘하는 건 잘하는 것이고, 잘못된 건 시정해야 한다. 포상도 많이 하시라"고 거듭 당부했다.



또 "(성과 홍보는) 그냥 자랑만 하는 것이 아니라, 처벌 등에 대해 일반 예방 효과가 있다"며 "이런 것도 문제가 되고 엄하게 처벌받는다는 인식을 하게 한다"고 설명했다.



이어 "범죄 의욕을 줄일 수 있도록 (검경의 업무 성과를) 많이 알리는 것이 좋다"고 덧붙였다.

<연합>