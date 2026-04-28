군 장병 취업 한마당 '국군장병 취업박람회' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 사격 체험을 하고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 입장을 위해 줄을 서고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 채용공고 게시대를 살펴보고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 취업 상담을 받고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병이 지문적성검사를 받고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병이 VR 체험을 하고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 면접용 정장을 입어보고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 취업 상담을 받기 위해 줄을 서고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 박람회장을 둘러보고 있다.

28일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 국군장병 취업박람회가 열린 가운데 군 장병들이 박람회장을 찾아 취업 상담, 면접용 정장 착용, 지문적성 검사 등 다양한 체험을 하고 있다.

국방부 주최로 28일부터 이틀간 열리는 이번 국군장병 취업박람회는 정부 및 유관 기관, 대기업, 중견기업, 외국계 기업을 포함해 140개의 기업이 참가한다.

군 간부 채용에 관심이 높은 6개 기업의 인사담당자가 직접 현장 면접과 채용 상담을 실시해, 장병들이 기업의 채용과정을 실질적으로 체험하는 기회가 될 것으로 예상된다.

전역을 앞둔 장병들의 취업 관련 궁금증을 해소할 수 있는 맞춤형 프로그램도 마련됐다.

세미나관 두 곳에서는 기업 인사담당자와 취업 성공 선배들이 참여해 전역 후 경력 설계 방안, 직무별 맞춤형 취업전략 등을 안내할 예정이다. 멘토링관에서는 기업, 공공기관 등의 전·현직자들이 직무경험과 전문성을 바탕으로 최근 채용동향과 직무별 핵심 역량을 설명한다.

국군장병 취업박람회는 1998년부터 매년 개최 중인 군 장병 취업지원 행사다. 장병에게는 기업 정보와 함께 채용의 기회를 제공하고 기업들은 장병의 잠재력과 직무 적합성을 확인할 수 있는 장으로 알려져 있다.