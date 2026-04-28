정부, 탈플라스틱 대책 발표…“배달용기 경량화, 폐기물부담금제 보완”

정부가 중동 전쟁을 계기로 산유국 원유를 원료로 한 플라스틱 의존에서 벗어나야 한다는 지적이 커지자 탈플라스틱 종합대책을 내놨다.
정부는 배달 용기 경량화를 유도하고, 택배 포장재는 과대포장을 제한해 플라스틱 사용을 줄이겠다고 밝혔다. 또 단순 소각되던 경찰복을 수거해 재생 폴리에스터를 추출하는 방안 등을 추진한다. 페트병 재생원료 사용 목표율은 2030년까지 30%까지 높이고, 폐기물부담금제도도 보완해 재활용률을 높인다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 28일 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 ‘탈플라스틱 순환경제 전환 추진계획’을 보고했다. 이번 대책은 최근 중동전쟁으로 플라스틱의 원료인 석유 및 나프타의 수급이 불안정한 상황에서 지속가능한 플라스틱 순환경제를 구축하기 위해 마련됐다. 탈플라스틱은 이재명 정부의 핵심 국정과제 중 하나다.
기후부는 나프타로 만드는 신재(재생원료가 아닌 석유계 원료로 생산) 기반 폐플라스틱 발생량을 2030년 전망치보다 30% 이상 감축하겠다고 했다. 2030년 생활·사업장에서 발생하는 폐플라스틱 전망치는 약 1000만t인데, 이를 700만t까지 줄이겠다는 구상이다.
이를 위해 플라스틱 생산 과정에 재생원료 사용률을 높인다.
먼저 플라스틱이 많이 쓰이는 포장재·제품에 재생원료 사용 목표율을 설정한다. 올해부터 재생원료 10%를 의무적으로 사용하고 있는 페트병의 경우 2030년까지 목표율을 30%까지 강화한다.
그 외 폴리에틸렌(PE)·폴리프로필렌(PP) 등으로 만든 식품·화장품 용기, 비닐류 등 품목도 유럽연합(EU) 등 국제 수준에 준해 재생원료 목표율을 설정할 예정이다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 재생원료 사용 목표율을 포장재 페트병 30%, 식품화장품용기 10~30%, 제품 자동차 20%까지 높일 계획이다.
폐기물 부담금제도 보완한다.
폐기물 부담금제는 재활용이 어려운 제품의 생산자에게 폐기물 처리비용을 부과하는 제도다. 정부는 일회용품, 가구 등 제품마다 수명이 다른 점을 감안해 부담금 요율을 차등화하고, 재생원료 사용 시 적용되는 부담금 감면 혜택을 강화하기로 했다. 현재 재생원료 투입량에 정비례해 부담금을 감면해주고 있는데, 일정 비율 이상을 넘길 경우 더 높은 감면율을 적용한다는 것이다.
재활용 사각지대에 있던 의류, 일회용 플라스틱 컵의 경우 별도 재활용 체계를 구축한다.
기후부는 단순 소각되던 경찰복을 수거해 재생 폴리에스터를 추출하거나 충전재·보온재 등으로 사용하겠다고 밝혔다. 향후 군복 등 대상을 확대할 예정이다.
폐기물부담금 대상인 일회용컵은 생산자책임재활용 제도에 편입한다. 동일한 재질 용기(페트 트레이)와 함께 재활용되도록 관리체계를 구축한다는 것이 정부 구상이다. 종량제봉투를 파봉·선별하는 전처리시설과 인공지능(AI)·광학선별기 등의 보급도 확대한다.
또 플라스틱 제품은 종이 대체재 전환을 유도하고, 최대한 경량화한다.
배달 용기 등은 구조적으로 경량화를 유도하고, 택배 포장재는 과대포장을 제한해 플라스틱 사용을 줄인다. 기후부는 택배 포장재의 제품 공간비율은 50% 이하로 설정하고, 포장횟수도 1회로 제한하겠다고 밝혔다. 아울러 재활용이 쉬운지 등을 조사·평가해 플라스틱이 꼭 필요하지 않은 제품은 종이 등 대체재로 전환을 유도한다.
장례식장 등 플라스틱 사용량이 많은 다중이용시설의 다회용기 전환도 지원한다.
장례식장은 전국 공공기관이 운영하는 시설부터 협약을 체결해 다회용기로 전환하고, 민간 시설에도 단계적으로 확대할 예정이다. 다회용기를 아직 사용하지 않는 사업장 내 구내식당·카페, 스포츠경기장, 공공기관 인근 카페 등에도 다회용기 문화를 정착시킨다.
특히 일부 커피전문점 등에서 운영 중인 개인 컵 할인제를 확대하고, 혼합재질 포장재 사용을 자제하는 등 식·음료업계와 플라스틱 사용 감량 협약을 체결한다.
아울러 규제 샌드박스 적용 등으로 재생원료 시장을 활성화한다.
기후부는 산업단지 내에서 자유롭게 공정부산물을 순환이용할 수 있는 순환경제 규제특례구역 제도를 도입하겠다고 밝혔다. 순환경제 신기술·서비스를 실증하는 규제샌드박스 제도를 활성화해 시장 확대에 걸림돌로 작용하던 규제를 최소화한다. 순환경제 선도기업·산단에는 맞춤형 지원을 제공하고, 대규모 연구개발(R&D) 투자를 통해 앞으로 고품질 재생원료를 양산하겠다는 계획이다.