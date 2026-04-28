김성태 "검찰, 가족·동료 전부 구속해…경험 안하면 모를 일"

국회 국정조사 청문회 증인 출석…'먼지털이 수사'에 압박 토로

쌍방울 대북 송금 사건으로 기소돼 재판받는 있는 김성태 전 쌍방울 회장이 과거 검찰의 '먼저털이식 수사'로 인해 압박받았다고 주장했다.



김 전 회장은 28일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 종합청문회'에 증인으로 출석해 "검찰이 제 가족들, 동료들 등 17명 가까운 사람들을 구속했다"며 이같이 말했다.

김성태 전 쌍방울 회장이 28일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제11차 전체회의에서 열린 종합 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

앞서 수원지검은 시민단체의 고발로 이재명 대통령의 변호사비 대납 의혹을 조사하던 도중 쌍방울의 대북 송금 정황을 포착했다.



수사를 확대한 검찰은 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업비 500만 달러와 당시 도지사였던 이 대통령의 방북 비용 300만 달러를 북한 측에 대신 지급했다는 혐의 등으로 김성태 전 회장을 구속기소 됐다.



검찰은 이 대통령에도 뇌물 및 외국환거래법 위반 등 혐의를 적용해 재판에 넘겼으나, 대통령 취임 이후 재판은 사실상 중단된 상태다.



김 전 회장은 당시 검찰이 강압적인 수사를 벌였냐는 더불어민주당 이건태 의원의 질의에 "저 혼자 데려다 조사하고 압박하는 것은 참을 수 있지만, 제 가까운 사람들을 전부 다 구속했다"며 "친동생, 여동생 남편, 사촌 형, 30년 같이 했던 동료들 전부 다 잡아넣었다"고 말했다.



그는 이어 "김치 가져다준 것을 범인도피라고 하고, 컴퓨터 하나 없앤 것으로 8명을 구속했다"며 "경험하지 못한 사람들은 절대 모를 일"이라고 덧붙였다.



김 전 회장은 아울러 '사건 당시 이재명 대통령을 만난 적 있냐'는 국민의힘 윤상현 의원 질문에 "없다"고 답했고, 이후 더불어민주당 박선원 의원의 같은 질문에서도 이를 재확인해다.

<연합>