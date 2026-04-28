김부겸, 4차 공약 발표…"청년창업특구·1000억 펀드 조성"

김부겸 6·3 지방선거 더불어민주당 대구시장 예비후보는 29일 자신의 선거캠프에서 대구시 청년이 머물고 성장하는 도시를 만들기 위한 청년정책 공약을 발표했다.

김 예비후보는 "청년의 내일을 세우는 일이 곧 대구의 미래를 다시 세우는 일"이라며 "청년에게 더욱 특별한 도시 대구를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 28일 대구 수성구 그랜드호텔에서 열린 외국인 관광객 대구 유치를 위한 제안 토론회에서 발언하고 있다. 뉴시스

핵심 내용은 정부가 추진 중인 메가특구 구상과 연계한 '아시아 글로벌 청년창업·문화융합 특구' 조성과 1000억원 규모의 대구청년창업펀드 조성 등이다.

'아시아 글로벌 청년창업·문화융합 특구'는 창업, 주거, 교육, 문화, 글로벌 교류 기능을 결합한 대규모 복합 거점으로 창업 아이디어 발굴부터 사업화, 성장, 글로벌 진출까지 이어지는 3단계 도약 체계를 구축한다.

이와 함께 규제 완화, 인프라 지원, 인재 유입을 결합한 '3-Free 정책'을 통해 청년 창업의 진입 장벽을 낮추고 대구 스타트업의 아시아 시장 진출을 지원하는 새로운 성장 모델을 만들 계획이다.

특히 대구시와 아시아 주요 도시, 민간 기업이 함께 참여하는 1000억 원 규모의 청년창업펀드를 조성해 창업생태계의 지속 가능성을 확보하겠다는 계획도 제시했다.

김 예비후보는 "단순한 창업지원을 넘어 창업부터 글로벌 진출까지 이어지는 전 주기 지원 체계를 구축하겠다"며 "청년이 대구에서 배우고 투자받고, 성장해 세계로 나아갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

'청년단디채움공제'도 눈길을 끈다. 청년이 1년에 200만원을 적립하면 기업과 대구시가 각각 200만원씩을 매칭해 3년간 총 1800만원이 되는 방식으로 기존 내일채움공제와 연계할 경우 최대 5년간 약 3000만원의 목돈을 마련할 수 있다.

이 외에도 청년 취업준비패키지 지원, 보증 안심전세 제도, 대구문화누림패스, 청년·신혼부부 주거비용 지원 확대, 자립준비청년 지원 확대 등의 정책도 함께 발표했다.

<뉴시스>