이윤진, 발리 떠나 서울 컴백…“인생 리세트, 또 해보자”

통역사 출신 방송인 이윤진이 인도네시아 발리 생활을 정리하고 서울에서의 새로운 출발을 알렸다.

이윤진은 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “토지허가-중도금-잔금-전입신고를 마치고 드디어 새로운 보금자리의 문을 열어보는 시간”이라는 글과 함께 새집을 공개했다. 함께 올린 영상에는 자녀와 함께 이사 예정인 집을 둘러보는 모습이 담겼다.

이윤진은 앞서 발리에서 자녀들과 생활해왔으며, 최근 한국으로 돌아와 주거지를 마련했다. 그는 새집 계약 당시 “다주택자 매물을 통해 구축 아파트를 매입했다”며 인테리어 공사를 예고하기도 했다.

이윤진 인스타그램 캡처

그는 “소을이는 서울에 돌아와 처음 맞는 중간고사를 준비하느라 오늘도 늦은 시간까지 스터디카페에서 열공 중”이라며 “다을이와 처음 둘러본 집인데, 혹시라도 아이가 낯설어할까 불편해할까 걱정했는데 밝은 다을이의 에너지에 안도했다”고 전했다.

이어 “한창 공부하는 아이 둘의 엄마, 대한민국 40대 여성으로 인생을 리세트한다는 건 ‘괜찮다. 다 잘될 것’이라는 무모함에 가까운 막연한 희망과 만성 불안을 동시에 안고 하루하루를 살아내는 것이 아닐까”라고 심경을 밝혔다.

마지막으로 “어쨌든 또다시 시작”이라며 “지혜롭고 따뜻하게 새 공간을 가꾸고 채워보려 한다. 소을아, 다을아, 우리 또 해보자”라고 덧붙였다.

한편 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 1남 1녀를 뒀으며, 2024년 파경을 맞은 뒤 2년에 걸쳐 이혼 절차를 진행했다.

당시 이범수 소속사 와이원엔터테인먼트는 “이범수씨와 이윤진씨는 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소하였으며 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다”고 밝혔다.