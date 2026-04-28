인니 자카르타 외곽서 열차 충돌…최소 14명 사망

"여성 전용 객차 피해 커…희생자 전원 여성"

인도네시아 수도 자카르타 외곽에서 27일(현지시간) 열차 두 대가 충돌해 최소 14명이 사망했다.



28일 인도네시아 철도공사(KAI)는 전날 오후 8시 50분께 자카르타에서 약 25㎞ 떨어진 서자바주 베카시 지역 철로에서 사고가 발생해 지금까지 14명이 숨지고 84명이 부상해 병원에서 치료를 받고 있다고 밝혔다.

인도네시아 수도 자카르타 외곽 베카시 지역의 열차 두 대가 충돌한 사고 현장에서 28일(현지시간) 구조대원들이 구조 작업을 벌이고 있다.

바비 라시딘 KAI 사장은 자카르타-베카시 노선을 운행하던 통근 열차가 선로에서 택시 1대와 먼저 충돌한 뒤 자카르타-수라바야 노선을 운행하던 장거리 열차를 추돌했다고 설명했다.



구조 당국은 이 사고로 여성 전용 객차가 가장 큰 피해를 입어 희생자 전원이 여성이었으며 이들 대부분 열차 잔해에 깔렸다고 전했다.



또 구조대원들이 열차 금속 잔해를 절단하고 생존자를 끌어내는 등 구조 작업을 마쳤고 이제 더 이상 찾을 실종자는 없다고 덧붙였다.



승객 헤리야티는 남편과 통화하면서 역으로 자신을 데리러 와달라고 부탁하던 중 사고가 발생했다면서 "통화가 채 끝나지도 않았는데 열차가 충돌했다"고 로이터 통신에 말했다.



KAI는 사고 이후 이 역의 열차 운행을 중단하고 이날 예정된 장거리 열차 13편의 운행을 취소했다.

인도네시아 수도 자카르타 외곽 베카시 지역의 열차 두 대가 충돌한 사고 현장에서 28일(현지시간) 한 희생자 가족이 오열하고 있다.

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 이날 오전 베카시의 한 병원을 방문, 희생자들에게 애도의 뜻을 나타내고 이번 사고에 대해 신속한 조사를 약속했다.



프라보워 대통령은 정부가 약 1천800여개 철도 건널목의 안전을 개선하기 위해 고가도로·경비 초소 설치 등에 약 4조 루피아(약 3천420억원)를 투입하겠다고 약속했다.



인도네시아에서는 철도의 노후화 등으로 인해 열차 사고가 종종 발생한다.

인도네시아 수도 자카르타 외곽 베카시 지역의 열차 두 대가 충돌한 사고 현장에서 28일(현지시간) 구조대원들이 구조 작업을 벌이고 있다.

2024년 1월엔 서자바주 반둥시에서 통근 열차와 급행열차가 충돌해 4명이 숨지고 수십명이 다쳤다. 2023년 11월에는 동자바주에서 열차와 미니버스가 충돌해 11명이 사망하기도 했다.

<연합>