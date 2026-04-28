엑스코, 세계적 항공우주 학술대회 ‘ISIS 2026’ 대구 유치 성공

대구시와 엑스코(EXCO)가 항공우주∙국방기술 분야의 세계적 학술대회인 ‘제26회 국제 충격파 상호작용 심포지엄(ISIS 2026)’을 유치했다.

28일 엑스코에 따르면, 이번 행사는 2026년 11월 15일부터 18일까지 나흘간 대구 수성호텔에서 열린다. 심포지엄에는 해외 연구자 150여명을 비롯해 전 세계 200여명의 석학들이 집결해 최신 연구 성과를 공유할 전망이다.

‘제26회 국제 충격파 상호작용 심포지엄’ 홍보 포스터. 엑스코 제공

ISIS는 초음속 및 극초음속 유동에서 발생하는 충격파와 경계층, 와류, 폭발파 등 복잡한 유동 현상의 상호작용을 전문적으로 다루는 권위 있는 학술대회다. 특히 항공우주공학, 국방기술, 고에너지 물리 등 미래 첨단 산업의 핵심 기술이 논의되는 자리로 평가받는다.

이번 유치는 대구시 국제회의 전담 조직인 엑스코와 국립경국대 김희동 교수(아시아유체역학연합회 회장)의 긴밀한 민관학 협력을 통해 거둔 결실이다. 김 교수는 앞서 제34차 국제충격파학술대회(ISSW34)를 한국 최초로 대구에 유치한 데 이어, 2024 국제이론∙응용역학총회(ICTAM) 등 굵직한 국제회의를 잇달아 성사시키며 한국 학계의 국제적 위상을 높여왔다.

개최지로 선정된 수성호텔은 대구 마이스(MICE) 얼라이언스 회원사로서, 우수한 숙박 시설과 연회 인프라를 갖춰 국제회의 최적지라는 평가를 받았다. 엑스코는 지역 마이스 파트너인 수성호텔과 협력해 참가자들에게 수준 높은 서비스를 제공하고 대구의 도시 매력을 알리는 데 주력할 방침이다.

충격파 상호작용 및 고속유동 연구는 대구시가 추진 중인 미래항공모빌리티, 항공우주, 국방, 첨단 의료기기 산업과 밀접한 연관이 있다. 이번 행사를 통해 국제적 기술 협력과 지역 전략 산업 발전에도 상당한 파급 효과가 있을 것으로 기대된다.

전춘우 엑스코 대표이사는 “해외 참가자 대거 유입으로 마이스 산업과 지역 경제 활성화에 긍정적인 효과가 예상된다”며 “앞으로도 지역 마이스 파트너들과 유기적으로 협력해 대구의 전략 산업과 연계된 국제회의를 지속적으로 유치하겠다”고 밝혔다.