1인 법인 차린 ‘충주맨’ 김선태 “직원 뽑으니 두 배로 힘들다”

충주시 유튜브 채널 운영자 ‘충주맨’으로 활동했던 유투버 김선태가 공직 퇴사 이후 1인 법인 운영 과정에서 겪는 현실적인 어려움을 전했다.

침착맨 유튜브 채널 캡처

김선태는 지난 27일 침착맨의 유튜브 채널에 출연해 빠니보틀과 함께 대화를 나눴다. 그는 “요즘 굉장히 바쁘게 지내고 있다. 공직을 떠난 뒤 개인 유튜브를 시작했는데 챙길 게 많아서 생각보다 쉽지 않더라. 직원 한 분을 채용해 도움을 받고 있다”고 근황을 전했다.

특히 김선태는 1인 법인 운영과 관련해 “직원을 뽑고 나니 계속 관리해야 하는 부분이 생겨 오히려 두 배로 힘들다”고 토로했다. 다만 “너무 잘해주고 계신다”며 함께 일하는 직원에 대한 신뢰도 드러냈다.

침착맨 유튜브 채널 캡처

현재 활동에 대한 고민도 전했다. 그는 “유튜브를 얼마나 할 수 있을지 모르겠다. 1년밖에 못 간다는 말도 많은데 오히려 덕담처럼 들린다”면서 “그래서 1년만 버텨보자는 게 목표다. 1년이면 생존했다고 본다”고 강조했다.

김선태는 충주시 유튜브 채널을 이끌며 충주맨이라는 캐릭터로 주목받았다. 2016년 9급 공무원으로 임용된 뒤 2018년 시청 홍보를 맡아 독특한 콘텐츠를 선보였고, 2019년에는 지자체 최초의 B급 감성 유튜브 채널 ‘충TV’를 통해 큰 인기를 얻었다. 해당 채널은 약 100만명에 달하는 구독자를 확보하며 ‘공무원 인플루언서’라는 새로운 사례로 평가받았다.

침착맨 유튜브 채널 캡처

김선태는 이 같은 성과를 바탕으로 2023년 말 6급으로 승진했지만, 지난 2월 공직을 떠나 프리랜서로 전향했다. 이후 개인 유튜브 채널을 개설해 ‘홍보 전문 채널’을 내세웠고, 개설 48시간 만에 구독자 100만명을 돌파했다.

현재 구독자는 165만명을 넘어섰으며, 우리은행을 비롯해 BBQ, 롯데리아, 시몬스 등과 협업을 이어가며 영향력을 확대하고 있다.