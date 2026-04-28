국조 나온 김성태 "'그분' 본적도 받은것도 없어…누가 돼 죄송"

검찰 먼지털이 수사에 압박 토로…"가족·동료들 전부 잡아넣어"

"악랄한 검사들이 주가조작 봐줬겠나"…'연어·술접대' 의혹도 부인

쌍방울 대북 송금 사건으로 기소돼 재판받는 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 국회 국정조사 청문회에 출석해 이재명 대통령과 범행을 공모했다는 의혹을 재차 부인했다.



이 대통령을 '그분'으로 지칭하며 "누가 돼 죄송스럽다"는 발언도 했다.

김성태 전 쌍방울 회장이 28일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제11차 전체회의에서 열린 종합 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

김 전 회장은 이날 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 종합청문회'에서 이 대통령과의 공범 여부를 묻는 더불어민주당 이건태 의원의 질의에 이같이 답했다.



김 전 회장은 "여기서 실명을 거론하기는 그렇고 '그분'에 대한 건 제가 본 적도 없고 대가를 받은 것도 없고 상대를 안 했다"며 "(법정에서도) 공범을 부인했다"고 설명했다.



'사건 당시 이재명 대통령을 만난 적 있냐'는 국민의힘 윤상현 의원 질문에 "없다"고 답했고, 이후 더불어민주당 박선원 의원의 같은 질문에서도 이를 재확인했다.



김 전 회장은 또 "'그분'은 제 평생 마음속 영웅이었다"며 "누가 돼 죄송스럽다. 속죄하고 있다"고 말했다.



자신이 평소 민주당 지지자였음을 강조하면서 "포장마차에서 돌아가신 분(노무현 전 대통령)에 대해 막말하길래 싸워서 파출소를 간 적도 있다"라고도 했다.

28일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제11차 전체회의에서 열린 종합 청문회에 김성태 전 쌍방울 회장이 증인으로 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

김 전 회장은 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업비 500만 달러와 당시 도지사였던 이 대통령의 방북 비용 300만 달러를 북한 측에 대신 지급했다는 혐의 등으로 김성태 전 회장을 구속기소 돼 재판받고 있다.



검찰은 이 대통령에도 뇌물 및 외국환거래법 위반 등 혐의를 적용해 재판에 넘겼으나, 대통령 취임 이후 재판은 사실상 중단된 상태다.



그러나 앞서 김 전 회장 측은 법정 진술과 인터뷰 등을 통해 이 대통령과의 공모를 지속적으로 부인해왔다. 김 전 회장은 앞서 국회에 '이 대통령은 공범이 아니라는 취지'의 증인 불출석 사유서를 내기도 했다.



김 전 회장은 과거 검찰의 '먼저털이식 수사'로 인해 고초를 겪었다고도 주장했다.



김 전 회장은 "검찰이 제 가족들, 동료들 등 17명 가까운 사람들을 구속했다"며 이같이 말했다 "친동생, 여동생 남편, 사촌 형, 30년 같이 했던 동료들 전부 다 잡아넣었다"고 말했다.



그는 이어 "김치 가져다준 것을 범인도피라고 하고, 컴퓨터 하나 없앤 것으로 8명을 구속했다"며 "경험하지 못한 사람들은 절대 모를 일"이라고 덧붙였다.



다만 검찰이 '연어·술 접대 회유'를 벌였다는 의혹과 관련해서는 "문제가 된 5월 17일에 정확히 술 안 먹었다"며 부인했다.



김 전 회장은 대북 송금 수사에 협조한 대가로 검찰이 쌍방울 주가조작 의혹 관련 수사를 무마해줬다는 여권 주장에 대해서도 "어떤 근거를 가지고 주가조작이라고 하는지 모르겠다"며 "저를 죽이려고 그렇게 많은 사람을 구속한 검사들이 봐줬겠나"라고 반박했다.

<연합>