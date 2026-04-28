트럼프 총격범 ‘대통령 암살미수 혐의’ 기소… “유죄 판결 시 최고 종신형”

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관출입기자단 만찬 장소에 진입을 시도하면서 총격 사건을 벌인 용의자 콜 토머스 앨런(31)이 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐다.

27일(현지시간) AP 통신과 로이터 통신 등 외신에 따르면 용의자 앨런은 사건 현장에서 체포돼 구금돼 있었으며, 이날 파란색 수감복 차림으로 워싱턴 연방법원의 기소인부 절차에 처음 출석했다.

트럼프 미국 대통령이 지난 25일(현지시간) 공개한 백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건의 용의자인 콜 토마스 앨런의 사진. 트루스 소셜 캡처

조슬린 발렌타인 검사는 앨런이 “도널드 트럼프 미국 대통령을 암살하려 시도했다”며 “ 앨런이 펌프-액션 산탄총, 권총, 칼 3자루를 갖고 워싱턴으로 왔으며, 이 모든 것은 정치적 암살을 실행하려는 의도였다”고 주장했다.

검찰은 앨런의 범행 동기를 공개하지 않았지다. 다만 그가 사건 직전 가족들에게 보낸 선언문에는 자신을 ‘친절한 연방 암살자’라고 칭했고, 이름을 적시하지 않으면서도 트럼프 대통령을 타깃으로 삼고 있음을 간접적으로 시사한 점, 트럼프 행정부의 다양한 정책에 대한 불만을 드러낸 점 등을 거론했다고 AP는 전했다. 아울러 앨런은 또한 주(州)간 총기 및 탄약 운반법 위반, 폭력 범죄 도중 총기 발사 혐의 등으로도 기소됐다.

매슈 샤르바 연방 치안판사는 앨런이 유죄 선고를 받으면 최대 종신형에 처해질 수 있다고 지적했다. 샤르바 판사는 또한 앨런에 대한 구금 상태를 유지해달라는 검찰의 요청을 받아들였다

앨런은 이날 자신이 받는 혐의에 대해 묵비권을 행사했다. 다만, 앨런은 신원 및 나이를 말했고, 컴퓨터 공학 석사 학위를 소지하고 있다고 밝혔다.

사진=UPI연합뉴스

토드 블랜치 미 법무장관 대행과 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장, 제닌 피로 워싱턴 연방검사장은 기자회견을 열고 철저하게 수사를 진행할 것이라고 강조했다.

블랜치 대행은 “법을 공정하게 적용할 것이며 신속하고 확실하게 책임을 가려낼것”이라며 “대통령 암살미수 혐의가 유죄로 인정되면 최고 종신형에 처해질 수 있다”고설명했다. 또 그는 “폭력범죄 도중 총기발사 혐의도 최소 10년형에서 최고 종신형이 가능하다”고 부연했다. 피로 검사장은 “수사가 진행됨에 따라 추가 기소가 이뤄질 것”이라고 했다.

블랜치 대행들은 회견장에 앨런이 소지했던 산탄총과 권총, 흉기 등을 대형 사진으로 제작해 걸어두기도 했다.

앞서 앨런은 지난 25일 오후 8시34분쯤 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 근처의 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 채 보안검색대를 돌진해 통과했고 곧바로 당국에 체포됐다.