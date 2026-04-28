강원랜드, 도로교통공단∙문경레저타운∙블랙밸리컨트리클럽과 안전예방 MOU

강원랜드는 전날 원주시 한국도로교통공단 본부에서 한국도로교통단, 문경레저타운, 블랙밸리컨트리클럽과 골프장 전동카트 안전사고 예방을 위한 상호협력 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이날 협약식에는 박영신 강원랜드 동반성장실장, 장석용 한국도로교통공단 미래인재교육처장, 이경연 문경레저타운 관리본부장, 김강삼 블랙밸리컨트리클럽 운영실장 등 관계자들이 참석했다.

강원랜드는 이달 28일 원주시 한국도로교통공단 본부에서 한국도로교통단, 문경레저타운, 블랙밸리컨트리클럽과 골프장 전동카트 안전사고 예방을 위한 상호협력 업무협약을 체결했다. 강원랜드 제공

이번 협약은 강원랜드 출자회사인 문경레저타운과 블랙밸리컨트리클럽의 골프장에 한국도로교통공단의 ‘안전운전인증제’를 도입해 전동카트 운전 업무를 수행하는 경기보조원(캐디) 등의 전동카트 안전사고를 예방하고, 골프장 내 교통안전 관리 수준을 높이기 위해 추진됐다.

강원랜드가 운영하는 하이원CC는 2024년 8월부터 경기보조원을 대상으로 한국도로교통공단의 안전운전인증 프로그램을 도입해 △운행 안전진단 △운전행동성향검사 실시 △안전운전 교육 △현장실사 및 시설 개선 이행 등 총 8단계 절차를 수행했다.

그 결과 하이원CC는 △안전운전심화교육 △교통사고율 등 4개 부문에서 우수한 성과를 거두며 지난해 6월 국내 리조트·골프장 최초로 한국도로교통공단으로부터 안전운전인증제 ‘최우수’ 등급을 획득한 바 있다.

이번 협약 추진 과정에서 강원랜드는 안전운전인증제 운영 경험을 바탕으로 한국도로교통공단과 출자회사 간 협력체계가 원활히 구축될 수 있도록 중개하는 가교 역할을 했다.

협약을 바탕으로 문경레저타운과 블랙밸리컨트리클럽은 각 골프장 운영 여건에 맞는 안전운전인증제 도입 기반을 마련하고, 전동카트 안전관리 체계를 강화해 나갈 예정이다.

박영신 강원랜드 동반성장실장은 “강원랜드의 안전운전인증제 운영 경험이 출자회사 골프장의 안전관리 체계 강화로 이어질 수 있도록 앞으로도 한국도로교통공단 및 출자회사와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.