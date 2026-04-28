3D 전용 안경 안 써도 입체감 그대로

삼성, 독자기술 혁신 디스플레이

32인치 ‘스페이셜 사이니지’ 출시

삼성전자가 3D(3차원) 전용 안경 없이도 입체감을 느낄 수 있는 무안경 3D 디스플레이인 32인치 ‘스페이셜 사이니지’(모델명 SMHX) 신제품을 출시했다. 삼성전자는 최근 중국의 공세로 디스플레이 점유율 경쟁이 심화하는 상황에서 3D 무안경 디스플레이 시장을 공략해 돌파구를 마련하겠다는 전략이다.



삼성전자가 28일 공개한 신제품은 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 기반으로 3D 전용 안경 없이도 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공하는 혁신 디스플레이다. 삼성전자는 올해 초 선보인 85인치 제품에 더해 이번 32인치 신제품을 선보이며 라인업을 확대했다.

삼성전자 모델이 28일 무안경 3D(3차원) 디스플레이 32형 ‘스페이셜 사이니지’ 신제품을 소개하고 있다. 삼성전자 제공

32인치 신제품은 FHD(1080×1920) 해상도와 9대16 화면비를 적용해 신발과 주얼리 등 전시 상품의 정면·측면·후면 등을 아우르는 360도 회전 영상을 실감 나게 구현할 수 있다. 기존 박스 형태의 3D 디스플레이 대비 가벼워 설치가 편리하고 스탠드와 벽걸이를 모두 지원해 일반 사이니지(시각 구조물)처럼 공간의 인테리어에 맞춰 유연하게 설치할 수 있다.



삼성전자는 지난 2월 스페인 바르셀로나에서 열린 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 스페이셜 사이니지를 공개하고 세계 시장에 내놨다.



3D 디스플레이 시장은 무안경 기술 발전과 상업용, 모빌리티 분야 수요 증가로 2026년 185억6000만달러 규모에서 2031년 335억9000만달러로 연평균 12.6% 이상 고성장이 예상된다. 이에 삼성전자는 무안경 3D 사이니지와 같은 차세대 기술과 신제품을 공격적으로 출시해 시장을 주도하겠다는 전략이다.



김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “32인치 스페이셜 사이니지는 대형 사이니지 설치가 어려웠던 공간에서도 몰입감 있는 3D 경험을 제공하는 제품”이라며 “혁신 디스플레이 제품과 솔루션을 결합한 통합 디지털 사이니지 생태계를 구축해 고객에게 최적의 상업용 디스플레이 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.