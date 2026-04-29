전기차 배터리 구매 않고 구독료만 낸다

현대차, 상반기 실증 사업 진행

수도권 법인택시 대상 우선 운영

현대자동차그룹이 전기차 배터리를 차량과 분리해 판매·구독하는 방식으로 전기차 운행 부담을 낮추는 방안을 추진한다.

현대차와 현대캐피탈은 올해 상반기 안에 보증기간이 끝난 법인택시를 대상으로 ‘배터리 구독 서비스’ 실증 사업을 진행한다고 28일 밝혔다.

현대차 아이오닉 5. 현대차 제공

이번 사업은 국토교통부가 지난해 11월 규제샌드박스를 통해 원래는 허용되지 않던 ‘차와 배터리를 따로 소유·등록하는 방식’을 시험적으로 가능하게 해주면서 추진됐다. 현행 자동차관리법에는 전기차 배터리를 차체와 분리해 별도로 등록·관리하는 체계가 없다. 이 때문에 배터리 성능 저하에 따른 감가 부담과 교체 비용이 전기차 구매를 망설이게 하는 요인으로 꼽혔다.

현대차는 수도권 법인택시 아이오닉5 5대를 대상으로 배터리 구독형 서비스를 운영하고, 이 방식의 경제적 효과를 확인할 계획이다. 실증에 참여하는 택시는 배터리 구매 대신 구독료를 내고 사용하게 된다. 배터리 교체가 필요할 경우 기존 배터리를 반납하면 새 배터리로 교체해준다. 이동이 많은 법인택시는 배터리 성능 저하와 교체 수요가 빠르게 발생하는 만큼 이번 실험에 적합한 대상으로 평가된다.

현대차는 올해 하반기에는 일반 소비자를 대상으로 같은 방식의 실증사업을 진행할 계획이다. 현대차 관계자는 “이번 실증을 통해 배터리 소유권 분리 방식의 실제 효과를 확인할 것”이라며 “앞으로 전기차 구매와 운행에 드는 부담을 줄이고 정부의 전기차 보급 확대 정책에도 기여하겠다”고 말했다.