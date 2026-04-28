월드컵 주전들 ‘옐로카드 족쇄’ 풀리나

FIFA, 경기 수 증가에 개정 움직임

조별리그·8강 2차례 경고 말소 검토

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵부터는 ‘결승전 최정예 맞대결’을 볼 확률이 높아질 전망이다.



FIFA가 32개국에서 48개국으로 본선 진출국이 늘어난 대회 규모 확대에 발맞춰 경고 누적으로 인한 핵심 선수들의 이탈 방지를 위해 ‘더블 세탁’ 규정 도입을 유력하게 검토하고 있다.



영국 BBC는 28일 “FIFA가 이번 북중미 월드컵에서 조별리그 최종전과 8강전이 끝나는 시점에서 선수들이 받은 모든 옐로카드 기록을 지워주는 방안을 준비하고 있다”고 보도했다. 기존 32개국 체제에서는 조별리그부터 8강까지 총 5경기를 치른 뒤 준결승 진출 시에만 경고 기록을 한 차례 삭제해 왔다. 이를 두 번으로 늘려 주전 선수들이 ‘카드 족쇄’ 없이 경기에 집중하도록 하겠다는 구상이다.



대회 규모가 48개국으로 커지면서 전례 없는 ‘32강 토너먼트’ 도입으로 8강 진출까지 치러야 할 경기가 6경기로 늘었기 때문이다.



누적된 피로 속에 경고 한 장의 무게가 이전보다 훨씬 무거워진 만큼, FIFA가 직접 구제책 마련에 나선 것으로 풀이된다.



당초 FIFA 내에서는 출전 정지 기준을 ‘경고 3회’로 늘리는 방안도 거론됐으나, 거친 플레이를 조장할 수 있다는 우려에 ‘카드 소멸 시점’을 세분화하는 쪽으로 가닥을 잡았다.



개정안에 따르면 선수들은 조별리그 종료 후 한 차례, 8강전 종료 후 또 한 차례 등 총 두 번에 걸쳐 경고 기록을 털어낼 수 있다. 이에 따라 조별리그나 토너먼트 구간(32강~8강)에서 각각 2개의 경고가 누적될 경우에만 다음 경기 출전이 제한될 전망이다.



이번 규정 개정은 ‘대회 흥행’과 ‘경기 질 유지’라는 두 마리 토끼를 잡으려는 FIFA의 전략적 선택으로 풀이된다.



월드컵 같은 단기전에서 핵심 선수가 경고 누적으로 전력을 이탈하는 것은 팬들과 주관사 모두에게 큰 손실이기 때문이다. FIFA 평의회에서 이 안이 최종 확정된다면, 각국 대표팀은 보다 박진감 넘치는 경기 운영을 펼칠 수 있을 것으로 보인다.