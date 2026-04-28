[스포츠 브리핑] 美대학야구 1부 리그 첫 여성 투수 등판 외

美대학야구 1부 리그 첫 여성 투수 등판

미국 대학야구 최상위 리그에서 사상 처음으로 마운드에 오른 여성 투수가 탄생하며 ‘금녀의 벽’을 허물었다. MLB닷컴은 28일 브라운대학교 소속의 여자 선수 올리비아 피차도(사진)가 지난 25일 열린 코넬대와의 경기에서 투수로 등판해 역사적인 데뷔전을 치렀다고 보도했다. 미국대학스포츠협회(NCAA) 디비전1(1부 리그) 경기에 여성 투수가 마운드에 오른 것은 리그 역사상 이번이 처음이다. 이날 피차도는 팀이 16-4로 크게 앞선 9회초 2사 상황에서 구원 투수로 환호 속에 등판해 상대 타자를 단 2구 만에 유격수 땅볼로 돌려세우며 이닝을 마무리했다. 투수와 외야수를 겸업하는 피차도는 2023년 브라이언트대와 경기에서 9회 대타로 출전하며 NCAA 디비전1에 출전한 최초의 여성 선수로 이름을 올린 바 있다.

송성문, 한 타석도 못 서고 다시 마이너행

미국프로야구 메이저리그(MLB) 문턱을 넘은 송성문(샌디에이고 파드리스·사진)이 방망이 한 번 휘둘러보지 못한 채 다시 마이너리그로 내려갔다. 샌디에이고 구단은 28일 송성문을 산하 트리플A 팀인 엘패소 치와와스로 내려보냈다고 발표했다. 지난 26일 멕시코 멕시코시티에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 MLB 멕시코시리즈를 앞두고 특별 로스터로 인해 출전 선수가 기존 26명에서 27명으로 늘어나면서 전격 승격된 지 사흘 만이다. 승격 첫날 벤치를 지킨 송성문은 27일 경기 8회초 대주자로 나서 그라운드를 밟아 한국인 역대 29번째 메이저리거라는 이정표를 세웠으나, 이것이 이번 콜업 기간 활약의 전부였다. 팀이 해외 일정을 마치고 본토로 복귀하며 로스터가 다시 줄어들자 송성문이 가장 먼저 짐을 싸게 됐다.