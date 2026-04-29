해군 사상 첫 ‘女 주임원사’ 나왔다

황지현 해작사 주임원사 취임

2006년 임관 뒤 최초 기록 다수

전탐 전문가로 여러 함정 근무

부사관 후배 6000여명 양성도

대한민국 해군 창설 이래 최초의 여성 주임원사가 탄생했다. 주인공은 올해 20년차 황지현(사진) 원사이다.

해군작전사령부는 28일 해작사 내 네이비클럽에서 열린 제3·4대 주임원사 이·취임식에서 황 원사가 제4대 해작사 주임원사로 취임했다고 밝혔다.

신임 황 주임원사는 2006년 해군 부사관 211기로 임관한 이후 해군 최초 여군 훈련소대장과 함정병과 여군 최초 상사·원사 진급 등 다수의 ‘최초’ 기록을 달성하며, 해군 여성 부사관의 진로를 개척해왔다. 이날 주임원사 취임으로 ‘해군 최초 여성 주임원사’라는 기록을 추가했다.

그는 군 복무 기간 동안 부사관 후배 양성에 크게 기여했다. 2007년부터 2009년까지 부사관교육대 훈련조교로 근무했고 2014년부터 2018년까지 ‘해군 최초 여군 훈련 소대장’으로 근무하며 해군 부사관 18기수 6000여명의 인원을 양성했다.

전탐(전파가 목표물에 반사돼 돌아오는 신호를 포착해 목표물의 존재와 위치를 탐지하는 군사특기) 부사관인 황 주임원사는 다양한 함정 근무 경험을 보유하고 있다.

구축함 광개토대왕함(DDH-Ⅰ, 3200t급)과 문무대왕함(DDH-Ⅱ, 4400t급), 최영함(DDH-Ⅱ, 4400t급) 등 주요 전투함에서 전탐 전문가로 해상작전 임무를 수행하며 해양 수호에 기여해 왔다.

특히 최근 1년간 해작사 해양작전본부 지휘통제실 상황분석담당으로 근무하면서 우리나라 전 해역의 해상 상황을 분석 및 보고하는 임무를 수행했다. 주임원사 취임 후에는 해양작전본부 인원 및 장비 관리 업무를 총괄하게 된다.

황 주임원사는 “내가 꿈을 이루면 또 다른 누군가의 꿈이 될 수 있다는 생각으로 끊임없이 도전해 왔다”면서 “해군 내 여군 부사관의 역할이 확대되고 있는 것에 자긍심을 느낀다”고 말했다. 그러면서 “주임원사로서 부대 구성원들이 전사정신을 갖추고 임무를 완수할 수 있도록 부대관리에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.