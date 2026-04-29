홍범도 장군 ‘1868년 8월 27일 평양’ 일원화

기관마다 달랐던 출생정보 통일

국내에서 서로 다르게 표기됐던 홍범도(사진) 장군의 출생정보가 일원화된다. 국가보훈부는 전문가 자문과 유관기관 협의를 거쳐 홍 장군의 생년월일과 출생지를 ‘1868년 8월 27일 평안남도 평양’으로 통일하기로 했다고 28일 밝혔다.



홍 장군의 출생정보는 제적등본이나 판결문 등 명백한 공식 기록이 없는 상황에서 1990년 이후 소련 및 연방 구성국들과 수교로 각종 사료가 국내로 유입되면서 기관마다 다르게 표기돼 왔다. 보훈부는 이를 일원화하기 위해 전문가 자문과 홍범도장군기념사업회 및 전쟁기념관 등 유관기관 협의를 거쳐 출생지는 ‘평안남도 평양’, 생년월일은 ‘1868년 8월 27일’로 보는 것이 신뢰성이 높고 타당하다는 결론을 내렸다.