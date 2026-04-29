갑작스러운 삶의 끝서… 3명에 ‘새 삶’ 선사

60대 정찬호씨, 뇌사 장기기증

생의 마지막 순간에는 좋은 일을 하고 싶다고 밝힌 60대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.



28일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 2월22일 정찬호(68)씨가 가톨릭대 의정부성모병원에서 간과 양쪽 신장을 기증하고 세상을 떠났다. 정씨는 2월19일 목욕탕에서 급작스레 쓰러진 뒤 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 의식을 되찾지 못했다. 유족들은 “세상을 떠날 때 좋은 일을 하고 가고 싶다”던 정씨의 뜻을 존중해 기증을 결심했다. 유족에 따르면 서울에서 3남 중 둘째로 태어난 정씨는 말이 없고 무뚝뚝한 성격이었지만, 두 아들에게는 고민을 잘 들어주던 듬직한 아버지였다고 한다. 그는 젊은 시절에 자동차 부품 회사에서 20여년 근무했고, 중년에는 우유 대리점을 시작해 최근까지 운영해왔다.