체급도 판도 커졌다… 재보선 최대 14곳서 ‘총선급’ 격돌 [6·3 지방선거]

전국구 대진표 속속 확정



與, 수도권 5곳 공천 마무리

의원 8명 단체장 출마 예고

국힘은 단수 공천으로 맞불

‘구인난’으로 전략공천 고심



조국·한동훈 등 잠룡 출사표

부산 북갑 최대 승부처될 듯

靑 참모들 출마에 공백 우려

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거의 정치적 무게감이 커지고 있다. 광역자치단체장 최종 후보 확정에 따른 현역 의원 사퇴가 예상되면서 재·보선 지역은 14곳까지 늘어날 전망이다. 지역도 수도권과 영남, 충청, 호남, 제주 등 전국을 망라해 사실상 총선을 방불케 한다. 지방선거에 더해 이재명정부 출범 1주년을 맞아 전국 민심 흐름을 가늠할 시험대 성격도 한층 짙어졌다. 당대표나 대권주자급 인사들도 잇따라 출사표를 던지면서 곳곳에서 ‘빅매치’ 구도가 형성되고 있다.

더불어민주당은 수도권 5곳의 국회의원 재·보궐선거 공천을 확정했다. 왼쪽부터 인천 계양을 김남준 후보, 연수갑 송영길 후보, 경기 하남갑 이광재 후보, 안산갑 김남국 후보, 평택을 김용남 후보

◆14곳 ‘미니 총선’… 지역도 전국구



28일 정치권에 따르면 이번 재보선 실시 지역은 14곳으로 예상된다. 지방선거 공천 이전 확정된 5곳(경기 안산갑, 평택을, 인천 계양을, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안갑)에 더해 더불어민주당 현역의원 8명이 광역자치단체장 후보로 나서면서 의원직을 사퇴할 전망이다. 여기에 국민의힘 대구시장 후보로 추경호 의원이 확정되면서 추 의원의 대구 달성도 보궐선거 지역에 포함될 것으로 보인다.



재·보선의 위상이 미니 총선급으로 커지면서 각 당의 공천 작업도 속도를 내고 있다. 민주당은 5월 초까지 모든 공천 작업을 마무리한다는 방침 아래 수도권 5곳의 공천을 확정했다. △인천 계양을 김남준 후보 △연수갑 송영길 후보 △경기 하남갑 이광재 후보 △안산갑 김남국 후보 △평택을 김용남 후보를 공천했다. 남은 지역 중 부산 북갑에 청와대 하정우 전 인공지능(AI)미래기획수석이, 아산을에는 전은수 청와대 대변인이 출마하는 쪽으로 사실상 가닥이 잡혔다.



관건은 호남이다. 민주당의 텃밭 지역인 만큼 경쟁이 치열하다. 특히 광주 광산을의 경우 친명계 원외 핵심인사로 불리는 강위원 전남도 경제부지사와 이재명 대통령 후보 선거대책위원회 정책 부단장을 지낸 백승주 민주연구원 부원장이 하마평에 오르고 있다.

국민의힘은 현재 충남 아산을에 김민경 후보, 경기 안산갑 김석훈 후보, 평택을 유의동 후보, 전북 군산·김제·부안갑 오지성 후보를 단수 공천했고, 인천 계양을은 추가 공모를 거쳐 조만간 단수 후보를 발표한다. 나머지 지역에 대해서는 현역 의원 사퇴로 보궐선거 실시가 확정되면 최대한 공천 작업을 진행하되, 전략공천은 최소화한다는 입장이다.



다만 광역단체장 선거와 마찬가지로 구인난을 겪고 있는 만큼 일부 지역에 한해 전략공천이 불가피하다는 관측이 나온다. 경기 하남갑에는 중도 확장성이 있는 유승민 전 의원, 충남 공주·부여·청양에는 지역에서 내리 5선을 지낸 정진석 전 대통령 비서실장 등판설이 거론된다. 서귀포 보궐선거에는 제주도지사를 지낸 원희룡 전 국토교통부 장관 출마를 설득해야 한다는 여론도 있다. 국민의힘은 각 지역별로 후보군 전반에 대한 여론조사를 실시한 것으로 알려졌다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표. 연합뉴스

◆부산 북갑 최대 승부처… 거물 잇단 출마



재·보선이 미니총선급으로 격상되다 보니 출마자들의 체급도 예사롭지 않다. 차기 대선후보 여론조사에서 상위권을 유지하고 있는 조국혁신당 조국 대표는 경기 평택을 출마를 선언했다. 조 대표는 이날도 아침부터 평택 일대를 돌면서 출퇴근길 인사 일정을 소화했다. 평택을 재보선은 ‘5파전’으로 출발했다. 조 대표를 포함해 진보진영에서만 3명의 후보가 출마했다. 민주당에서 김용남 전 의원을, 진보당에서는 김재연 대표를 공천했다. 국민의힘은 유의동 후보를 공천했고 미래통합당 대표를 지낸 황교안 전 국무총리도 출사표를 던졌다. 보수와 진보 모두 후보 단일화 여부가 이 지역의 최대 변수로 떠오른 셈이다.



민주당 내에서는 중진급 인사인 송영길, 이광재 후보가 이번 재보선을 통해 등원할 수 있을지도 관심사다. 송 후보가 공천받은 인천 연수갑, 이 후보가 공천받은 경기 하남갑 모두 민주당 당세가 강하지 않은 지역으로 분류된다.

(왼쪽부터) 하정우, 한동훈, 박민식

이번 재보선 최대 승부처는 부산 북갑이 될 것으로 보인다. 민주당에선 청와대를 떠난 하 전 수석 공천이 사실상 확정됐고 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표도 무소속으로 이 지역 출마를 선언했다. 국민의힘에서는 박민식 전 국가보훈부 장관이 출마할 것으로 관측된다. ‘3파전’으로 선거 초반 구도가 형성될 것이 유력한 가운데 신경전도 격화되는 분위기다. 하 전 수석과 전 대변인이 모두 재보궐선거 출마를 위해 사퇴하며 청와대의 인사 공백은 한층 커지게 됐다. 특히 이재명정부가 ‘AI 3대 강국’을 핵심 국정 목표로 삼은 상황에서 임명된 지 10개월이 채 되지 않은 하 수석이 출마를 위해 직을 내려놓으면서 국정 공백에 대한 우려가 제기된다. 전 대변인도 불과 한 달 만에 사퇴하며 또다시 새로운 대변인을 물색해야 하는 상황이다. 지방선거 이후 청와대 인사 개편의 규모도 커질 전망이다.