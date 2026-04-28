李 대통령 “외국군 의존 말아야”… 전작권 전환 속도

“자체방어 당연… 왜 불안해하나

韓 자체군사력 세계 5위” 강조

안규백 “전작권 회수 자산 갖춰”



靑 안보비서관 지난주 워싱턴行

北정보 공유·팩트시트 논의한 듯

이재명 대통령이 28일 “왜 자꾸 우리가 외국 군대가 없으면 마치 자체 방어가 어려울 것 같은 불안감을 갖나”라며 “자신감을 갖고 당연히 스스로 책임져야 한다”고 강조했다. 이는 이 대통령이 취임 후 줄곧 언급해온 전시작전권 환수와 최근 한·미 간의 안보 현안 등을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “최근 이런저런 이유로 군사 안보 분야에 대한 불안감을 가진 분들이 있는 것 같다”고 운을 뗀 뒤 “일각에서라도 그런 불안감을 조금이라도 갖지 않게 해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 “대한민국이 주한미군을 빼고 자체 군사력 수준이 세계 5위이고 연간 국방비 지출이 북한의 1년 국민총생산보다 1.4배 크다”며 “(장병) 훈련도 잘돼 있고 사기도 높고 경제력도 비교가 안 되고 방위산업도 수출만 세계 4위로 뛰어올랐다”고 말했다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 제18회 국무회의 겸 제6차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령의 발언과 관련해 안규백 국방부 장관은 “일부 세력이 그렇게 선동하고 부추기는 경향이 있는데, 대부분 국민은 그런 인식을 하고 있지 않다”고 답했다. 그러자 이 대통령은 “이런 객관적인 상황을 국민들에게 많이 알려 달라”며 “국가란 국가 스스로 지켜야지 왜 의존을 하나”라고 꼬집었다. 그러면서 “우리가 충분히 현재 상태로도 역량이 되고, 국방비 지출도 더 늘릴 거라 걱정하지 않아도 된다는 것을 국민이 충분히 인식하게 해 달라”고 지시했다.



이 대통령은 “우리 스스로 방어하고 작전하고 전략·작전계획을 짤 준비를 해놔야 한다. 충분히 스스로 할 수 있게 준비해야 한다”고 지시했다. 안 장관이 “그런 차원에서 전시작전권 회수도 앞당길 수 있는 유·무형의 정신적 자산, 전략체계도 갖추고 있다”고 보고하자 이 대통령은 “당연히 그래야 한다”고 답하기도 했다.



이 대통령은 이날 회의에서 인도·베트남 순방 성과를 소개하고 “전통적 우방과의 협력 또한 당연히 발전시켜야 한다”며 “상호 존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서 건강하고 미래 지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다”고 말했다. 외교 소식통에 따르면 27일(현지시간) 조현우 청와대 안보전략비서관이 지난주 미국 워싱턴을 방문해 백악관 국가안전보장회의(NSC) 관계자 등과 만난 것으로 알려졌다.

태극기와 성조기. 연합뉴스

조 비서관은 핵 추진 잠수함 건조, 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 등 지난해 한·미 정상회담 합의문 ‘조인트 팩트시트’ 내용에 대해 미국 측과 논의했을 것으로 추정된다.

또 최근 미국이 대북 정보 공유를 일부 제한하고 있는 것으로 알려진 것과 관련, 신속한 대북 정보 공유 방안도 논의했을 가능성이 제기된다. 청와대는 “한·미는 양국 안보실을 포함한 다양한 채널로 각 급에서 제반 현안에 대해 폭넓게 소통하고 있다”며 구체적인 언급을 피했다.