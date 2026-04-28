하정우 등판… “나가면 누구든 이기고 오는 것”

李, 전은수 대변인 사표 함께 재가

野 “결국 정치 신인 띄우기 야합”

한동훈 “李 출마지시 선거 개입”

이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI미래기획수석과 전은수 청와대 대변인의 사표를 재가했다. 두 사람은 ‘이재명정부 청와대 출신’이라는 점을 내걸고 6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 보궐선거에 출사표를 던지고 국회 입성에 나선다.



하 전 수석은 이날 오전 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 “(수석으로 일하면서) 짧다면 짧지만 의미 있는 성과를 만들었던 것 같다”며 “앞으로 또 새로운 일을 하게 될 텐데 그게 무엇이든 국가와 국익을 위해 일하고 있을 것”이라고 말했다. 하 전 수석은 더불어민주당 전재수 의원의 부산시장 출마로 치러지는 부산 북갑 보궐선거에 나설 예정이다.

하정우 AI 미래기획 수석과 전은수 대변인이 27일 청와대에서 이재명 대통령의 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표 접견 일정에 참석하고 있다. 뉴스1

이 대통령의 반응을 묻는 말에 하 전 수석은 “제가 말씀드리니까 (이 대통령이) 웃으며 ‘큰 결단 했다. 어딜 가서든 국민을 위해 일해 달라’라고 (말하며) 쿨하게 보내주셨다”고 전했다. 선거 각오와 관련해선 “나가면 누구든 이기고 오는 것”이라고 했다.



강훈식 대통령 비서실장의 지역구였던 충남 아산을 보궐선거 출마 채비에 나선 전은수 전 대변인은 “새로운 기회에 최선을 다해서 국민들과 좋은 정치 할 수 있도록 하겠다”며 “여기서 배운 것들 그 이상으로 쏟아낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



국민의힘은 하 전 수석의 보궐선거 출마를 ‘정치공학적 야합’, ‘유권자 우롱’이라며 강도 높게 비판했다. 최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “대한민국 AI 경쟁력의 심장이라 자처하던 청와대 핵심 인사가 임명 10개월 만에 국정 현안을 내팽개치고 선거판에 뛰어들었다”며 “이번 차출은 정치공학적 야합일 뿐”이라고 했다.



무소속으로 북갑 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표는 “출마하는 것을 보니 이 대통령이 결국 출마 지시를 한 것으로 보인다. 이 대통령의 불법 선거 개입”이라고 견제에 나섰다.