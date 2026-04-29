‘험지 불사’ 이진숙 “어떤 역할도 마다 안 해” [6·3 지방선거]

추경호 지역구 대구 달성 도전 관측

수도권 전략공천 카드 활용 가능성

국민의힘 대구시장 후보 경선 과정에서 컷오프(공천 배제)된 뒤 무소속 출마를 선언했던 이진숙(사진) 전 방송통신위원장이 28일 “보수의 심장을 지키겠다”며 당에서 원할 경우 험지 출마도 피하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 현재로선 대구시장 후보로 선출된 추경호 의원 지역구인 대구 달성군 보궐선거에 도전할 것이란 관측이 우세하지만, 국민의힘이 인물난을 겪고 있는 수도권 전략공천 카드로 활용될 가능성도 제기된다.



이 전 위원장은 이날 SBS라디오에 출연해 수도권 출마 가능성에 대해 “당을 위해, 무도한 민주당 정권을 막기 위해 제가 할 수 있는 일이라면 어떤 역할도 마다하지 않겠다”고 말했다. 이 전 위원장은 “저의 첫 번째 과제 또 최후의 과제는 현재 민주당 후보와 맞서서 국민의힘 후보가 승리하도록 돕는 일”이라고 강조했다.



이 전 위원장은 그간 선거운동을 해온 대구 달성 보궐선거에 나서는 시나리오가 우선 거론된다. 대구 여론조사에서 높은 지지율을 얻으며 인지도를 확보한 만큼 경선에서도 유리한 위치를 점할 수 있다는 분석이다. 그가 “민주당을 막겠다”며 대구시장 출마를 포기했다는 점에서 당내 기류도 우호적이다. 장동혁 대표는 이 전 위원장 사퇴 직후 페이스북에 “이 전 위원장은 우리 당의 훌륭한 정치적 자산”이라며 “국민의힘과 함께 대구를 지켜달라”고 적었다.