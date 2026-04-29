트럼프 “이란 ‘붕괴상태’라고 알려와…호르무즈 개방 요청”

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 이란 측이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 알려왔다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “이란이 방금 우리에게 그들이 붕괴 상태에 처해 있다고 알려왔다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이어 “그들은 지도부 상황 해결을 시도하면서 우리가 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 개방할 것을 원하고 있다”고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령이 언급한 이란의 붕괴 상태가 구체적으로 무엇을 의미하는지, 이란 정부의 공식 채널로부터 통보받은 것인지 등은 확인되지 않았다.

트럼프 대통령의 발언은 미국이 최근 호르무즈 해협 안팎에서 이란을 오가는 선박의 통항을 차단한 것의 효과를 과시하려는 의도로 읽힌다. 동시에 내부 분열로 미국과의 종전 협상에서 진척을 보이지 않고 있는 이란 지도부에 비핵화 등의 요구를 수용하라고 압박하는 것으로도 풀이된다.

트럼프 대통령은 앞서 대규모 군사작전으로 이란의 주요 군사시설을 타격하고 해상 봉쇄로 경제적 압박을 가하고 있다는 점을 강조하며 종전 협상에서 주도권을 지니고 있다는 입장을 보였다.