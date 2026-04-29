미국 내 휘발유 가격 3년8개월 만에 최고…갤런당 4.18달러

미국과 이란이 종전 합의점을 좀처럼 마련하지 못하면서 미국 내 휘발유 가격이 4년 만에 최고 수준으로 뛰었다.

전미자동차협회는 28일(현지시간) 미국의 휘발유 평균 가격이 갤런(약 3.78L)당 4.18달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2022년 8월 이후 3년8개월 만에 가장 높은 수준이다.

미국과 이란이 종전 합의점을 좀처럼 마련하지 못하면서 미국 내 휘발유 가격이 4년 만에 최고 수준으로 뛰었다. 사진=EPA연합뉴스

전쟁 직전 갤런당 3달러를 밑돌던 미국의 휘발유 가격은 전쟁 발발 후 약 40% 급등했다.

디젤 가격은 이날 기준 갤런당 5.46달러로 일주일 전(5.51달러)보다 소폭 하락했지만 2022년 6월 기록한 역대 최고 수준인 5.82달러에 근접한 상태다.

시장에서는 고유가가 장기화할 경우 공급망 전반에 파급 효과를 일으켜 연쇄적인 물가 상승으로 이어질 수 있다고 우려한다.

월가 전문가들은 고유가 상황이 오래 지속될 수 있다고 경고하고 있다. 단 스트루벤 골드만삭스 애널리스트는 지난 27일 보고서에서 올 4분기 브렌트유 평균 가격 전망치를 배럴당 90달러로 제시했다. 이는 기존 전망치인 80달러에서 10달러 높인 수치다.

2분기와 3분기 전망치도 각각 100달러, 93달러로 상향 조정했다. 그러면서 “유가의 상방 위험, 비정상적으로 높은 석유 정제품 가격, 공급 부족 위험, 이번 충격의 전례 없는 규모는 우리가 기본 시나리오로 가정하는 것보다 경제적 위험이 큰 상황이라는 점을 시사한다”고 말했다.