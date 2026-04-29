흐리고 쌀쌀한 출근길…‘낮 최고 21도’ 일교차 주의 [오늘날씨]

아침 최저 5~12도, 낮 최고 15~21도

목요일인 29일 전국적으로 흐리고 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다. 내륙을 중심으로는 일교차가 15도 안팎으로 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.

서울 낮 최고기온 22도 등 전국 곳곳의 기온이 20도를 넘어선 지난 27일 오후 서울 종로구 청계천을 찾은 시민들이 선선한 날씨를 즐기고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽에는 강원산지·동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

기온은 당분간 평년(아침 최저기온 6~12도, 낮 최고기온 19~23도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

이날 아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온은 15~21도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 8도, 인천 8도, 수원 8도, 춘천 6도, 강릉 8도, 청주 8도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 12도, 제주 11도다.

낮 기온은 서울 20도, 인천 19도, 수원 19도, 춘천 20도, 강릉 17도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 18도, 제주 16도다.

대기는 충청권 내륙과 전북 북부, 경북권 내륙을 중심으로 매우 건조하겠다. 또 이른 오전부터 경기 북부 내륙·남동부와 강원 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.