배우 한다감, 46세에 임신…“연예계 최고령 산모 됐다”

사진=뉴스1 제공

배우 한다감(46)이 결혼 6년 만에 엄마가 된다.

지난 28일 한다감은 자신의 인스타그램을 통해 직접 임신 소식을 알렸다.

한다감은 "이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음"이라며 "20대 때 데뷔해 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가 41살에 결혼했고 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 되었습니다, 지금도 믿어지지 않지만 사실이에요"라고 말했다.

이어 "제가 연예계 최고령 산모가 되었습니다, 너무 감사하고 경이로운 이 순간을 여러분께 알리고 싶어서 글을 올리게 되었습니다, 아마 지금껏 사례를 보아서는 제가 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모이지 아닐까 싶습니다, 이 늦은 시기에 저에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 감사드립니다"라고 덧붙였다.

그러면서 "작년에 연극을 마치면서 최고의 상태로 결과를 얻고 싶어서 병원을 미리 다니면서 꼼꼼하게 준비했고 노력한 결과 감사하게도 시험관 시술 단 한 번에 성공했습니다, 그동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한 것이 정말 많은 도움이 된 것 같습니다"라고 그간의 과정도 알렸다.

그는 "현재는 조심해야 할 단계는 지나서 평소처럼 운동도 하고 방송 스케줄도 완벽하게 소화해 내고 있습니다"라고 말한 한다감은 "많이 놀라셨죠? 저도 아직 믿기질 않는데 여러분들은 얼마나 놀라셨을까요, 전 이제 정말 제2의 인생으로 걸어 들어가는 시점이 온 것 같아요, 정말 제가 지금까지 느껴보지 못한 기분입니다"라며 기뻐했다.

그러면서 "최고령 산모인 만큼 운동도 더 열심히 하고 관리도 더 신경 쓰고 더 조심하고 조심해서 제2의 인생을 다시 걸어나가 보겠습니다"라며 "예쁜 아가는 가을에 만나볼 수 있을 것 같습니다, 축하해 주신 많은 분께 정말로 감사드립니다"라고 고마움을 전했다.

한편 1999년 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔한 한다감은 ‘풀하우스’, ‘구미호: 여우누이뎐’, ‘골든 크로스’, ‘아씨두리안’ 등에서 활약했다. 2018년 한은정에서 지금의 이름으로 개명했으며 2020년 한살 연상의 사업가와 결혼했다.