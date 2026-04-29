‘조합원 사망’ 화물연대-BGF로지스, 잠정합의…“물류 봉쇄 풀 것”

밤샘 교섭 성과…오전 11시 조인식 예정

조합원 사망 사고 이후 갈등이 극에 달했던 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 CU BGF로지스가 잠정 합의했다.

CU BGF 로지스와 민주노총 화물연대가 29일 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 단체 합의서에 잠정 합의하고 있다. 화물연대 제공

29일 화물연대에 따르면 이날 오전 5시 BGF 측과 5차 교섭을 통해 단체 합의서에 잠정 합의했다.

정식 조인식은 화물연대 내부 절차를 거친 후 이날 오전 11시 고용노동부 진주지청 회의실에서 진행될 예정이다. 화물연대 측은 “진주 등 센터 봉쇄는 정식 합의서 체결 후 바로 해제할 것”이라고 전했다.

양측은 전날 오후 8시 경남 진주고용노동지청에서 만나 화물연대의 노동 조건 개선안 등을 두고 밤샘 교섭에 들어갔다.

김영훈 고용노동부 장관이 지난 28일 오후 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 열린 화물연대와 BGF로지스의 4차 교섭에 참석해 발언하고 있다. 진주=연합뉴스

화물연대는 운송료 인상과 휴무 확대, 손해배상 청구 금지, 업무방해금지 가처분 신청 전면 취소 등을 BGF로지스 측에 요구했던 것으로 알려졌다.

김영훈 고용노동부 장관도 교섭장 인근에서 대기하며 교섭 상황을 지켜봤다.

이 자리에서 김 장관은 “빠르고 원만하게 교섭이 이뤄지도록 지원하기 위해 왔다”며 “새로운 틀을 만들면 비 온 뒤 땅이 굳어질 것인 만큼 좋은 결과가 도출될 수 있도록 잘 협의해달라”고 당부했다.

양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장이 지난 28일 서울 강남구 BGF 리테일 본사 앞에서 열린 민주노총 결의대회에서 사망한 화물연대 조합원의 영정에 헌화하고 있다. 뉴시스

이번 사태는 지난 20일 오전 10시32분쯤 진주 CU 물류센터 앞 화물연대 집회 현장에서 비조합원이 운전하던 화물차가 화물연대 조합원들을 치어 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생하며 촉발됐다.

사망 사고 후 화물연대는 진주물류센터에 분향소를 설치하고 약식 집회와 대규모 집회 등을 이어오고 있다. 지난 27일에는 전국 물류센터의 허브인 CU 진천물류센터에도 분향소를 설치해 센터 봉쇄 및 집회를 벌이며 반발 수위를 높였다.