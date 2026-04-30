저녁 먹고 스벅? 투썸?…데이터가 밝힌 ‘야간 커피’ 승자

엠브레인 구매딥데이터 기준 매출 분석

오후 9시 이후 매출…투썸 4%, 스벅 1%

목적과 기능에 따라 달라지는 역할

오후 9시를 넘긴 늦은 시간, 서울 시내 한 투썸플레이스 매장은 여전히 사람들로 붐빈다. 마감을 한 시간 남짓 앞둔 시점이지만 좌석 곳곳에는 커피보다 케이크와 디저트를 즐기며 대화를 나누는 손님들이 눈에 띈다. 저녁 식사를 마친 후의 커피 수요가 빚어낸 카페의 색다른 밤 풍경이다.

29일 경기도의 한 투썸플레이스 매장이 저녁시간에도 찾은 손님들로 붐비고 있다. 김동환 기자

30일 엠브레인 구매딥데이터에 따르면 카페의 밤 풍경은 구체적인 수치로 확인된다. 구매딥데이터 매출 상위 5개 커피 브랜드(스타벅스·투썸플레이스·메가MGC커피·컴포즈커피·빽다방)의 최근 1년 시간대별 매출 비중 종합 분석에서 오후 8시대와 9시대 매출은 각각 4%, 2% 발생했다. 다만 전체적인 이용 시간대는 여전히 낮에 압도적으로 쏠려 정오부터 오후 3시대까지의 매출이 전체의 51%로 절반을 넘어섰다.

커피 브랜드별 시간대 매출 비중을 들여다보면 흥미로운 대목이 눈에 띈다.

투썸플레이스는 오후 7시대와 8시대에도 각 8%의 매출 비중을 보였고, 9시대에도 전체 매출의 약 3%가 발생해 일정 수준의 매출 유지 구조를 보였다. 오후 10시대 매출도 1%를 차지해 타 브랜드보다 더 늦은 시간까지 수요가 이어졌다. 투썸플레이스가 단순한 커피 전문점을 넘어 ‘디저트 카페’의 정체성을 확고히 굳혔기 때문으로 풀이된다.

같은 상위권 브랜드인 스타벅스와 비교했을 때 대비는 극명하다. 스타벅스의 오후 7시간대 매출은 전체의 5%를 차지했고, 8시대는 4%로 집계됐다. 오후 9시대 매출은 전체의 1%로 조사됐고 이후 시간대는 0.05%로 미미했다.

카페에서 무엇을 소비하느냐와 어떻게 이용하냐에서 갈린 결과로 풀이된다. 오전 7시대부터 매출이 발생하는 스타벅스가 출근길이나 업무 중 이용하는 경향이 있다면, 투썸플레이스는 케이크 등을 매개로 한 체류형 공간의 기능이 상대적으로 더 크다고 말할 수 있다.

이러한 흐름 속에서 메가MGC커피와 컴포즈커피, 빽다방 등 중저가 커피 브랜드의 매출 비중도 눈에 띈다. 메가MGC커피는 정오부터 오후 2시대까지 전체 매출의 35%가 집중했으며, 컴포즈커피와 빽다방도 같은 시간대 매출 비중이 각각 36%에 달했다. 이들 브랜드는 점심시간을 전후한 특정 시간대에 매출이 극대화했다. 하나의 커피 시장 안에서도 이용 목적과 시간대, 소비 방식 세분화로 각 브랜드 역할은 다양했다.

지난달 기준 커피·음료 업종의 최근 1년 구매 추정액은 11조3987억원으로 2024년 4월∼지난해 3월의 10조4750억원보다 8.8% 증가했다. 올해 1분기 누적 구매 추정액은 2조7859억원으로 지난해 같은 기간의 2조5638억원보다 8.7% 증가했다. 엠브레인 구매딥데이터 제공

언제나, 어디서나 부담 없이 커피 브랜드를 고를 수 있는 선택지의 다양화는 커피 업계 전체 매출의 증대를 견인했다.

지난달 기준 커피·음료 업종의 최근 1년 구매 추정액은 11조3987억원으로 2024년 4월∼지난해 3월의 10조4750억원보다 8.8% 증가했다. 올해 1분기 누적 구매 추정액은 2조7859억원으로 지난해 같은 기간의 2조5638억원보다 8.7% 증가했다. 금액은 개인 외식 실구매를 기준으로 하며, 구매 추정액은 엠브레인 구매딥데이터 기준이어서 타사의 조사와는 수치가 차이날 수 있다.

결제 금액 확대보다는 주문 빈도 증가의 영향이 크다는 게 업계 분석이다. 올해 1분기 기준 주문 건수는 전년 동기 대비 9.6%, 인당 주문 빈도도 7.1% 증가했지만 1회 외식 금액은 0.9% 감소했다. 한 번에 크게 쓰기보다 일상에서 더 자주 찾는 소비 패턴이 굳어지는 셈이다. 구매딥데이터에서 같은 기간 테이크아웃 구매 건수가 지난해 같은 기간보다 13.9% 증가한 점도 흐름을 뒷받침한다.

커피 업계 관계자는 “카페 산업이 낮의 전쟁을 넘어 밤의 영역까지 확장되는 가운데, 디저트를 매개로 한 체류형 소비와 테이크아웃 중심의 고빈도 소비가 동시에 시장 파이를 키우는 이중 구조가 더욱 뚜렷해졌다고 볼 수 있다”고 말했다. 이어 “일상에서 더 자주 찾고 더 다양하게 공간을 소비하는 방식이 커피 시장의 성장을 이끌고 있다”고 덧붙였다.