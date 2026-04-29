‘예비신부’ 코요태 신지, 한층 슬림해진 모습...비결은?

그룹 ‘코요태’ 출신 신지가 결혼을 앞두고 한층 날씬해진 근황을 전하며 관심을 모으고 있다.

신지 사회관계망서비스(SNS)

신지는 지난 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 근황을 알리는 사진이 담긴 게시물을 올렸다.

공개된 사진 속 그는 식당에서 여유로운 시간을 보내고 있으며, 블랙 상의와 선글라스를 매치한 스타일링으로 세련된 분위기를 연출했다. 특히 날렵한 턱선과 길게 드러난 목선이 돋보이며 이전보다 더욱 슬림해진 모습이 눈길을 끈다.

그는 ‘외출’이라는 문구를 남기며 사진에 대해 설명했다.

최근 신지는 체중을 약 45kg까지 감량한 것으로 전해진다. 그는 군살 없는 몸매와 한층 또렷해진 이목구비로 한층 물오른 비주얼을 자랑한 것으로 보인다.

어떠신지

그의 홀쭉해진 근황에 다이어트 방법도 함께 이목이 쏠리고 있다. 신지는 자신의 유튜브 채널‘어떠신지’의 지난 3월 업로드 된 영상 ‘남친이 결혼하지말자는데... 상담해드립니다’에서 다이어트 방법에 대한 질문을 받았다.

결혼을 앞둔 예비 신부의 고민에 답하는 과정에서 다이어트 방법을 조언한 바 있다. 그는 다이어트의 본질에 대해 “스스로 만족스러웠으면 좋겠다는 마음에 다이어트를 하는 거지 않나”라고 강조하며, 특별한 다이어트 방법을 소개하기보다 위를 조금 줄여보는 것과 입이 터질 때 물을 마시는 걸 추천했다.

이어 야식을 줄이는 게 중요하다고 언급하면서 치팅 데이로 폭식을 예방하는 것도 추천했다.“스스로 나한테 맞는 방법을 찾아가는 게 가장 중요하다”면서, 식단을 위한 구체적인 실천 방법으로는 식사 전에 적당량을 따로 덜어놓고, 식사 도중에도 조금씩 양을 줄여가며 먹는 습관을 제안했다. 이러한 방식이 반복되면 위 크기가 줄어들어 자연스럽게 식사량이 감소하게 된다는 것이다.

사연에 대해서는 또한 “웨딩 촬영은 보정의 도움을 받을 수 있다”며 지나친 부담을 갖지 말라는 조언도 덧붙였다.

한편 신지는 가수 문원과 오는 5월 2일 결혼식을 올릴 예정이다.