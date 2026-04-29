레고랜드, 어린이날 황금연휴 닷새간 ‘스페셜 데이’ 운영

레고랜드 코리아 리조트가 어린이날 황금연휴를 맞아 5월 1일부터 5일까지 닷새간 어린이날 스페셜 데이 운영에 나선다고 29일 밝혔다.

2022년 5월 5일 어린이날 첫 문을 연 레고랜드는 올해 개장 4주년을 기념해 그 어느 때보다 화려하고 풍성한 프로그램을 선보인다. 특히 닌자고 시리즈 탄생 15주년을 맞이해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 이벤트로 다채롭게 준비했다는 설명이다.

레고랜드에서 불꽃놀이가 펼쳐지고 있다. 레고랜드 제공

이번 닷새 동안 어린이날 스페셜 데이에는 운영 시간을 오전 10시부터 오후 9시까지 연장한다. 해가 지면 레고랜드만의 독보적인 야경이 펼쳐진다. 43m 높이의 ‘레고랜드 전망대’에 올라 의암호의 절경과 춘천의 야경을 한눈에 담을 수 있다.

오후 7시 30분에는 ‘미니랜드’에 2000개 레고 LED 조명이 일제히 점등된다. 낮과는 전혀 다른 환상적인 분위기를 연출한다. 특히 5월 3∙4일 이틀간 오후 8시 30분에는 레고랜드 전역에서 즐길 수 있는 환상적인 불꽃놀이가 하이라이트를 장식할 예정이다.

어린이들을 위한 참여형 이벤트도 더욱 정교해졌다. 브릭토피아 라운지에서는 ‘나만의 닌자 만들기’를 주제로 ‘빌드 콘테스트’가 펼쳐진다. 매일 오후 3시 30분까지 작품을 접수하고 오후 4시 창의력을 뽐낸 우승 참가자에게 특별한 선물을 증정한다.

닌자고 15주년을 기념한 ‘스탬프 투어’에 참여하면 한정판 배지를 획득할 수 있어 어린이들의 큰 호응이 예상된다. 미니랜드에서 닌자고를 찾아 멋진 선물을 얻을 수 있는 ‘닌자를 찾아라’ SNS 이벤트도 빠뜨릴 수 없다.

기존 야외에서 진행되던 인기 공연 ‘휩 어라운드 댄스파티’는 이번 스페셜 운영 기간을 맞아 ‘브릭토피아 퍼포먼스 시어터’로 장소를 옮겨 실내 공연으로 새롭게 선보인다. 날씨와 관계없이 쾌적한 관람이 가능해진 것은 물론, 화려한 조명과 생동감 넘치는 비디오 효과를 더해 공연의 완성도와 몰입감을 한층 높였다.

여기에 매일 오후 8시 ‘브릭 스트릿’ 야외 공연장에서는 용감한 닌자가 되기 위한 서약식인 ‘세레모니 오브 닌자’가 펼쳐지며 어린이날 축제의 대미를 화려하게 장식할 예정이다.

파이러츠 구역 옆 '파티 플라자'도 맛있는 향기로 가득 채워진다. 어린이날 스페셜 데이 기간 동안 추가 운영되는 7대 푸드트럭에서는 한우 완자꼬치, 소고기 불초밥 등 어린이를 비롯해 남녀노소 취향을 저격할 메뉴를 포함해 총 20여 종 간식을 판매한다. 불꽃놀이를 기다리는 방문객들에게는 놓칠 수 없는 특별한 미식 경험이 될 전망이다.

레고랜드 기념품 숍에서는 어린이날 선물을 고민하는 가족들을 위해 구매 금액에 따라 사은품이 누적되는 ‘중복 증정’ 프로모션이 진행된다.

레고랜드 전 구역 리테일 매장에서 일부 품목을 제외한 제품 구매 합산 금액이 20만원부터 50만원까지 각 기준을 달성할 때마다 사은품이 선착순 추가 증정된다. 50만원 이상 구매 시에는 △40765 카미노 훈련 시설 △40757 코너 키오스크 △40767 대형 아기 우주비행사 △레고랜드 1일 이용권 2매까지 총 25만원 상당의 4종 상품을 전부 갖게 된다.

이는 구매 금액의 절반에 가까운 혜택을 돌려받아 약 50%의 할인가로 레고를 구매하는 셈이다. 연간회원은 10% 할인 혜택을 적용 받을 수 있다.

이번 연휴에 아직 입장권을 구매하지 못했다면 오는 30일 오후 4시까지 진행되는 ‘레고랜드 럭키즈 플래시 세일’을 주목할 만 하다. 해당 기간 온라인 예매 시 40% 이상 할인된 가격에 입장권을 구매할 수 있다. 호텔 숙박 또한 최대 25% 할인 혜택이 제공된다.

레고랜드 관계자는 “이번 어린이날은 레고랜드 4주년, 닌자고 15주년이라는 특별한 모멘텀을 맞아 공연의 퀄리티와 이벤트의 규모를 대폭 강화했다”며 “낮에는 역동적인 닌자고 축제를 즐기고, 밤에는 이색적인 레고 세상의 야경과 불꽃놀이로 낭만을 만끽하는 것은 물론 선물 증정 혜택까지 누릴 수 있어 가족 방문객들에게 최고의 어린이날 선물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.