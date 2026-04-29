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“전과가 있어 빠질게”…충북 진천 가정집 강도 모의 2명 덜미

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진천=윤교근 기자 segeyun@segye.com
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경찰, 특수강도방조 혐의로 50대 2명 체포
"거액 현금 있다" 정보 제공 등 가담 혐의

대낮 충북 진천의 한 단독주택에 침입해 일가족을 폭행하고 금품을 뺏으려 한 3인조 강도 사건과 관련해 범행을 모의한 공범들이 경찰에 붙잡혔다.

 

29일 진천경찰서 등에 따르면 전날 저녁 충남 아산시와 강원 춘천시에서 특수강도방조 혐의로 50대 A씨 등 2명을 경찰이 체포했다. 이들은 지난달 9일 진천군 초평면에서 발생한 강도 사건을 앞두고 주범 50대 B씨 일당과 범행을 사전에 계획한 혐의를 받고 있다.

 

진천경찰서 전경. 뉴스1
진천경찰서 전경. 뉴스1

A씨 등은 범행 한 달 전인 지난 2월 B씨 일당과 함께 해당 주택을 찾아 사전 답사를 마친 것으로 전해졌다. 또 피해 가정에 “거액의 현금이 보관되어 있다”는 핵심 정보를 넘긴 것으로 조사됐다.

 

특히 이들은 범행을 주도적으로 설계했음에도 불구하고 정작 실행 단계에서는 범행 현장에는 나타나지 않은 것으로 알려졌다. 그들은 “우리는 전과가 많아 걸리면 안 되니 직접 가담하지 않겠다”는 뜻으로 말한 것으로 전해진다.

 

앞서 구속기소 된 B씨 등 3명은 한 단독주택에 침입해 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고 케이블 타이로 손발을 묶는 등 범행을 저질렀다. 당시 이들은 금고 비밀번호를 요구하며 위협했으나 피해 가족 중 한 명이 창문을 통해 탈출해 이웃에 도움을 요청하자 그대로 달아났다가 나흘 만에 경기도 안산 등지에서 검거됐다.

 

경찰은 체포된 A씨 등을 상대로 피해 가정과의 관계 및 구체적인 모의 경위를 집중적으로 추궁하고 있다. 경찰 관계자는 “피의자들이 피해자와 어떤 관계인지 등을 수사 중”이라고 전했다.

윤교근 기자

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