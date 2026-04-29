함평군, 어린이날 맞아 특별한 과학체험 프로그램 운영

전남 함평군 함평자연생태공원이 어린이날을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 과학 체험 프로그램을 선보인다.

함평군은 30일부터 5월 10일까지 함평자연생태공원 자연생태과학관에서 국립광주과학관 순회전시물 반데그라프 발전기 등 5종을 활용한 기획전을 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 특별전은 과학과 자연을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 체험형 프로그램으로 마련됐다. 지역 주민과 관람객을 대상으로 운영되며, 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참여자는 다양한 전시물을 직접 체험하며 자연과 생태에 대한 이해를 넓히고, 일상 속 과학의 원리를 발견하는 즐거움을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

어린이날인 5월 5일에는 함평자연생태공원 체험학습장에서 어린이 20명을 대상으로 나비 날리기 체험을 운영한다. 함평나비대축제의 인기 콘텐츠인 나비 날리기는 어린이에게 자연과 교감하는 소중한 경험은 물론 잊지 못할 추억을 줄 예정이다.

함평군 관계자는 “이번 국립광주과학관 순회전시와 어린이날 체험행사를 통해 아이들이 자연과 과학에 대한 흥미를 키우고, 가족이 함께 뜻깊은 시간을 보내길 바란다”며 “앞으로도 누구나 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.