3기 신도시 등 수도권 공공주택 1만3천400호 상반기 분양

인천계양·고양창릉·남양주왕숙2 등…작년 대비 43% 증가

올 상반기 수도권 공공주택 분양 물량이 전년 대비 43% 늘어난다.



국토교통부는 상반기 수도권에 공공주택 1만3천400가구를 분양한다고 29일 밝혔다.



시행자인 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH)가 3기 신도시 2천300가구 등 3천100가구에 대해 이달 30일 입주자 모집공고를 내며, 이를 계기로 수도권 분양이 본격화할 예정이다.



30일 모집 공고되는 분양 지구는 인천 계양(317가구), 고양 창릉(494가구), 남양주 왕숙2(1천498가구), 시흥 하중(400가구), 안양 관양고 일대(404가구)다.

국토교통부 제공

앞서 수도권 공공택지인 마곡17단지, 인천 가정2, 평택 고덕 등에서도 1천300가구 분양이 공고됐다.



이어 5월에는 화성 동탄2, 성남 낙생 등에 3천500가구가, 6월에는 고양 창릉과 부천 역곡 등에 5천500가구가 분양된다.



상반기 분양 예정 물량은 전년 동기(9천400가구) 대비 43% 증가한 수준이다. 3기 신도시에서만 5천700가구가 공급된다.



30일부터 분양 공고되는 3천100가구는 교통, 교육, 단지 시설 등 여러 측면에서 장점이 있어 실수요자의 관심이 높을 것으로 국토부는 보고 있다.



신혼희망타운으로 공급되는 인천 계양 A-9블록은 수도권 제1순환고속도로와 인천도시철도 1호선이 가깝고, 여의도공원 4배 규모 녹지공간이 지구를 관통한다.



공공분양인 고양 창릉 S-1블록에는 초등학교 부지가 계획돼 있고, 남양주 왕숙2지구에서 최초 공급되는 A-1(민간참여)·A-3(공공분양)블록은 9호선 연장선이 개통되면 신설될 일패역(가칭)에서 도보권이다.



분양가는 인근 시세 대비 90% 내외 수준이다. 정확한 가격은 분양 공고 때 공개된다.



공고 이후 5월 11일부터 차례로 청약 접수가 시직된다.



김영국 국토부 주택공급추진본부장은 "올해는 예년 대비 수도권 내 많은 분양이 예정돼 있는 만큼 국민 체감도가 높아질 것"이라며 "주택 공급을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

<연합>