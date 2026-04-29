“한글도 서툰 딸이 엄마 지키겠다고 싸워”…노슬비, ‘악플 자제’ 호소

디즈니플러스 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 출연으로 얼굴을 알린 무속인 노슬비가 악성 댓글로 인한 고충을 호소했다.

노슬비는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “딸이 ‘엄마 너무 고생 많다’라고 말해 정말 큰 감동을 받았다”면서도 “그런데 알고 보니 아홉 살인 딸이 내 영상에 달린 악플들과 싸우고 있었다”고 글을 올렸다.

그는 “나를 싫어하시는 분들께 부탁드린다. 제발 악플을 달지 말아 달라. 그러면 내 딸이 그걸 본다”며 “아직 한글도 서툰 아이가 엄마를 지키겠다고 작은 손가락으로 댓글을 쓰고 있다”고 호소했다.

노슬비 인스타그램 캡처

이어 “나는 욕먹는 것이 무서운 적이 없다. 그렇지만 내 딸의 마음이 무너지는 것이 너무 두렵다”고 덧붙이며 자신보다는 가족을 위해 악성 댓글을 자제해달라고 재차 당부했다.

앞서 노슬비는 MBN 예능 프로그램 ‘고딩엄빠3’에 출연해 학교폭력과 가정폭력 피해, 19세에 원치 않는 임신으로 아이를 낳게 된 과정을 고백한 바 있다. 그는 당시 한 남성으로부터 가스라이팅을 당해 동거를 시작하게 됐으며, 이후 폭력과 외도, 협박 등으로 어려움을 겪었다고 밝혔다.

특히 해당 남성은 피임을 거부해 임신에 이르게 했고, 출산 이후에도 폭력과 외도, 부당한 요구를 이어간 것으로 전해졌다. 이혼 후에는 “딸의 사망신고를 하라”는 요구까지 했던 사실이 알려지며 충격을 안겼다.

현재 노슬비는 딸을 홀로 양육하며 무속인으로 활동 중으로, 최근 ‘운명전쟁49’에 출연해 이른바 ‘MZ 무당’으로 대중의 관심을 받고 있다. 해당 프로그램은 49인의 운명술사가 다양한 미션을 통해 실력을 겨루는 서바이벌 예능이다.