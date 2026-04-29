“남들 보면 찐따 같겠지만…” 백진희, 유튜브 채널 돌연 삭제에 눈물

배우 백진희가 유튜브 채널 삭제 통보를 받았다가 하루 만에 복구된 과정을 공개하며 눈물을 보였다.
백진희는 지난 28일 자신의 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에 ‘저 사기꾼 아니에요’라는 제목의 영상을 올렸다.
그는 영상에서 “아침에 눈 떴는데 채널이 없어졌다”며 “유튜브에서 메일이 와 있었고, 스팸·현혹 행위·사기 정책을 심각하게 위반했다는 내용이었다”고 밝혔다.
그는 “퍼스널 컬러 영상을 올리고 나서 이렇게 됐다”며 “이의신청을 넣긴 했는데 하루에서 이틀 걸린다고 한다. 이제 그만해야 하나”라고 말하며 눈물을 보였다. 이어 “한 달 넘게 찍으면서 고민하고 용기 내서 했다. 가이드라인을 어긴 게 없다”며 억울함을 호소했다.
백진희는 “이렇게 울고 있는 게 남들한테는 별일이 아닌데 혼자 크게 생각해서 울고 있다고 찐따 같다고 생각할 수 있을 것 같다”며 “개인적으로 안 좋은 일이 있었는데 채널 삭제까지 겹쳐 안 좋은 생각이 꼬리를 문 것 같다”고 털어놨다.
이후 반려견과 산책을 다녀온 뒤 다시 카메라 앞에 선 그는 “다행히 채널이 돌아왔다”며 “진짜 지니이즈백이 됐다. 나는 사기도 스팸도 아니다”라고 전했다. 이어 “더 단단해지라고 훈련시켜주셨으니 단단지니가 돼 보겠다”고 덧붙였다.
2008년 영화 ‘사람을 찾습니다’로 데뷔한 백진희는 첫 주연작 ‘반두비’로 국내외 영화제에서 수상하며 주목받는 신인으로 떠올랐다. 이후 드라마 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’, ‘금 나와라 뚝딱!’, ‘기황후’, ‘저글러스’ 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 최근에는 지난 2월 종영한 MBC 드라마 ‘판사 이한영’에 출연했다.