아이부터 반려동물까지…폭스바겐 아틀라스, ‘가족 모두를 위한 SUV’ 주목

동급 최대 공간, 넉넉한 3열 6·7인승

카시트 최대 5개, 카시트 친화 차량 선정

IIHS 최고 등급, AWD로 주행·레저 강화

반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족’이 늘고 있는 가운데 폭스바겐은 온 가족이 함께 탈 수 있는 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 시장 공략에 속도를 내고 있다. 아이와 반려동물 탑승을 동시에 고려하는 수요에 맞춰 공간성과 안정성을 모두 갖춘 모델을 강화하고 있다.

29일 농림축산식품부에 따르면 2025년 기준 국내 반려동물 양육 가구 비중은 전체 가구의 29.2%에 달한다. 반려동물을 단순한 동물이 아닌 가족 구성원으로 여기는 사람들을 중심으로 이동 수단에 대한 고민도 커지고 있다.

폭스바겐 아틀라스는 이런 변화를 반영한 ‘가족 모두를 위한 SUV’로 주목받고 있다. 대형 SUV 특유의 넉넉한 공간에 카시트 친화적 설계와 검증된 안정성을 갖추며 가족 단위 이동에 최적화된 모델이라는 평가가 나온다.

아틀라스는 동급 제품 대비 최고 수준의 실내 공간을 갖췄다. 폭스바겐그룹의 MQB 모듈러 플랫폼을 기반으로 제작된 가장 큰 모델로, 한국 시장에서 현재 시판 중인 동급 대형 SUV 중 가장 긴 5095mm의 전장을 지녔다. 전폭은 1990mm, 전고는 1780mm다.

동급 모델들이 3열 좌석 공간이 좁아 이용이 불편하다는 평가를 받는 것과 달리, 아틀라스 3열 좌석은 넉넉한 공간을 갖춰 ‘진짜 6∙7인승 SUV’라는 호평을 받았다. 긴 차체 덕에 2, 3열에 충분한 다리 공간을 확보하고 있으며 3열 탑승객을 위한 송풍구와 컵홀더, USB 포트도 마련돼 있다.

트렁크 용량도 동급 대비 최대 수준을 자랑한다. 기본 583L의 트렁크 용량에 3열 폴딩 시 1572L, 2·3열을 모두 접으면 최대 2735L까지 확장된다. 반려동물 이동장이나 대형 케이지, 유모차, 캠핑 장비 등을 동시에 실을 수 있어 활용도가 높다. 별도의 작업 없이 완전 평탄화가 가능한 풀 플랫 폴딩 구조를 갖춰 차박이나 장거리 여행에도 적합하다.

미국 자동차 매거진 ‘카 앤 드라이버(Car & Driver)’의 평가 결과, 아틀라스는 모든 좌석을 접은 상태에서 최대 38개에 달하는 여행용 가방을 수납할 수 있는 것으로 나타났다. 반려동물 전용 케이지나 대형 유모차를 싣고도 공간이 여유롭게 남는다.

아틀라스는 2열 모든 자리에 카시트 장착을 위한 ISOFIX가 기본 적용됐다. 7인승 모델 기준 카시트 3개를 동시에 장착할 수 있으며 3열까지 활용할 경우 최대 5개까지 설치 가능하다. 미국 최대 규모의 자동차 리뷰 채널 ‘카스닷컴(Cars.com)’은 아틀라스를 ‘2025 최고의 카시트 친화 차량’으로 선정했다. 카시트 장착 편의성과 안전성을 종합적으로 분석해 이뤄진 평가에서 패밀리카로서의 경쟁력을 인정 받은 것이다.

패밀리 SUV의 핵심인 안정성에서도 높은 평가를 받았다. 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)의 차량 안전도 평가 결과 아틀라스가 최고 등급인 ‘톱 세이프티 픽 플러스’(Top Safety Pick+)로 뽑혔다. 이 협회는 일반적인 오프셋 충돌 실험 이외에 극단적인 충돌 상황을 재현한 ‘스몰 오버랩’ 충돌, 헤드라이트와 첨단 안전사양 등 다양한 기능과 안전성을 세세하게 평가한 뒤 매년 가장 우수한 성적을 얻은 차량을 ‘톱 세이프티 픽 플러스’로 선정한다.

주행 성능 또한 대형 SUV에 걸맞은 수준이다. 2.0L 가솔린 터보 엔진은 최고출력 273마력, 최대토크 37.7kg·m를 발휘하며, 8단 자동변속기와 조합돼 부드러운 주행 감각을 제공한다. 전자식 사륜구동 시스템인 4MOTION이 기본 적용돼 눈길이나 비포장 도로 등 다양한 환경에서도 안정적인 주행이 가능하다. 에코·컴포트·스포츠 모드 외에도 오프로드·스노우 모드를 지원해 주행 상황에 따라 최적의 성능을 구현한다.

아웃도어 활용성도 눈에 띈다. 기본 장착된 견인 장치를 통해 최대 약 2.2톤의 트레일러나 카라반을 별도 개조 없이 견인할 수 있어 캠핑이나 레저 활동에 유리하다.

실내는 고급스러움과 편의성을 동시에 갖췄다. 10.25인치 디지털 콕핏과 12인치 인포테인먼트 시스템이 적용됐으며, 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템, 앰비언트 라이트, 파노라마 선루프 등 다양한 사양이 기본 제공된다. 또 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조 등으로 구성된 첨단 운전자 보조 시스템 ‘IQ.드라이브’가 탑재돼 장거리 주행 시 피로도를 줄이고 안전성을 높였다.

사진=폭스바겐코리아 제공

아틀라스는 2.0 TSI 4MOTION R-Line 단일 트림으로 출시되며 가격은 △R-Line 7인승 6779만1000원 △R-Line 6인승 6857만6000원이다.(부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 적용)