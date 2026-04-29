女 가사노동 가치 연 1천650만원…성별 격차 3.2→2.7배로 축소

가사노동 총가치 582조·GDP 대비 23%…외주화·가전 발달로 비중은 하락

반려동·식물 돌봄 60% 늘어…미성년 -1.8%, 성인 20.8%

여성 1명이 가사노동으로 창출하는 가치가 약 1천646만원에 달하는 것으로 조사됐다. 남성의 가사노동이 크게 늘고 여성 경제활동이 확대되며 성별 격차가 축소하고 있지만 아직도 남성이 3분의 1 수준에 머물렀다.



국가데이터처는 29일 이러한 내용의 '2024년 가계생산위성계정(무급 가사노동 가치 평가)'을 발표했다.



가계생산위성계정은 소득통계에 포함되지 않는 음식 준비, 청소, 돌보기 등 무급 가사노동을 화폐가치로 환산한 지표다.



가사노동 가치는 가사노동 시간과 가사노동 인구, 대체임금을 곱하여 추계한다.

사진=연합뉴스TV 제공

◇ 1인당 평균 가사노동 132분, 5년새 5분 줄어…가치는 20% 증가



지난 2024년 무급 가사노동의 총 가치는 582조4천억원으로 5년 전보다 20.0% 늘었다.



1인 일평균 기준 가사노동 시간은 2019년 137분에서 2024년 132분으로 5분(3.8%) 줄었지만, 가사노동 인구 증가(108만 2천명)와 시간당 대체임금 상승(21.6%)이 맞물리며 전체 평가액을 끌어올렸다.



1인당 가사노동 가치 역시 1천125만원으로 5년 새 20.0% 증가했다.



무급 가사노동의 총 가치는 명목 국내총생산(GDP) 대비 22.8%에 달하는 규모다. 다만 GDP 대비 가사노동 가치 비중은 직전 조사인 2019년(23.8%)에 비해 1.0%포인트(p) 줄어들었다.



전체 가사노동 평가액은 늘었지만 명목 GDP 대비 비중이 소폭 하락한 데는 '가사노동의 시장화(외주화)'와 '기술 발달'이 복합적으로 작용했다.



임경은 경제통계국 경제통계기획과장은 브리핑에서 "배달 음식 이용 등이 늘며 가사노동이 시장화하고 있고, 여성의 고용률 증가로 가계 내 가사노동 시간 자체가 줄어든 측면이 있다"며 "건조기나 의류관리기 등 가전제품의 발달로 실제 노동 시간이 단축된 영향도 있다"고 설명했다.



◇ 미혼 남성 가사노동 가치 69% 증가…기혼 남성도 29%↑



가사노동에 대한 남녀 격차는 좁혀졌지만, 금액 차이는 여전히 컸다.



여성의 가사노동 가치는 1인당 1천646만원, 남성은 1인당 605만원이다. 여성 1명이 수행하는 가사노동 가치가 남성의 2.7배인 셈이다.



다만 5년 전(3.2배)과 비교하면 격차는 줄었다.



남성의 1인당 가사노동 가치가 5년 전(446만원)에 비해 35.7% 급증해 여성 증가폭(14.9%)을 크게 웃돈 영향이다.



전체 가사노동 총 가치에서 남성이 차지하는 비중도 2019년 23.8%에서 2024년 26.9%로 3.0%포인트(p) 늘었다.



취업 여부와 혼인 상태를 막론하고 남성의 무급 가사노동 가치가 일제히 올랐다.



취업 남자는 32.7%, 비취업 남자는 40.6% 급증해 모두 여성(취업 21.7%, 비취업 10.8%) 증가폭을 뛰어넘었다. 미혼 남자는 68.7% 급증했고 기혼 남자는 28.9% 늘어, 이 역시 미혼(47.2%)·기혼(12.7%) 여성 증가폭을 크게 웃돌았다.



임 과장은 "1인 가구가 많이 늘어 미혼 남성을 중심으로 가사노동 시간이 늘었고, 기혼 남성의 경우에도 가계 내 가사노동을 분담하는 비율이 높아졌다"고 분석했다



◇ 반려동식물 돌봄 60%↑…미성년 돌봄 줄고 성인 돌봄 늘어



이번 가계생산위성계정에는 저출산·고령화, 1인 가구 급증, 반려동물을 키우는 '펫팸족(Pet+Family)'의 등장 등 최신 사회 변화상이 고스란히 담겼다.



우선 가구원수별로 살펴봤을 때 1인 가구의 무급 가사노동 가치가 5년 전에 비해 66.2% 늘었다. 결혼을 미루거나 하지 않는 만혼 추세와 1인 가구 중심 변화상이 반영된 것으로 풀이된다.



무급 가사노동 종류 중에서는 청소와 음식 준비 등을 포함한 '가정관리' 가치가 25.8%로 가장 크게 늘었는데, 이중 '반려동물 및 식물 돌보기' 규모가 5년 새 60.4% 급증했다. 반려동물 가구 증가와 '반려식물' 유행 등이 반영된 것으로 해석된다.



'가족 및 가구원 돌보기' 가치는 0.7% 소폭 늘어나는 데 그쳤다. 세부적으로는 미성년자 돌보기가 1.8% 감소한 반면 성인 돌보기가 20.8% 급증했다. 미성년자 인구 감소, 고령화 등 인구구조 변화가 맞물린 결과로 보인다.



임 과장은 "공공돌봄에 대한 정책 수요가 늘어나는 등 가계 내 돌봄이 가계 밖 돌봄으로 바뀐 영향도 있다"고 설명했다.



한편, 지역별로는 세종시가 5년 전보다 42.3% 급증해 전국에서 가장 높은 증가율을 기록했다. 세종시가 전국 시도 중 유일하게 미성년자 인구가 증가해 관련 돌봄 가치 총액이 커진 영향이라는 게 데이터처의 설명이다.

<연합>